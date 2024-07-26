Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Ірина Фаріон вміло викликала у студентів різні емоції, але точно нікого не залишила байдужим

Мовознавиця поставила студентові «п’ятірку» за влучну цитату Тараса Шевченка

Ірина Фаріон була світлою, веселою та елегантною фахівчинею. Вона не боялася говорити те, що вважала за потрібне, і пропагувала власним прикладом боротьбу за все українське. Про це написав студент професорки, перший заступник начальника Самбірської районної військової адміністрації Павло Грабський у фейсбуці.

Колишній студент пригадав, як Ірина Фаріон приймала в нього іспит з української мови у Національному університеті «Львівська політехніка» у 2010 році.

«– Так, Грабський у вас багато прогулів, де вас носило? Звідки ви родом?

– Старосамбірський район.

– О, і я звідти.

– Ірино Дмитрівно, всі талановиті люди з Старосамбірського району;))

Ірина Фаріон поглянула спідлоба, легко хіхікнула у притаманній своїй манері і запитала:

– Добре, Грабський, яка ваша улюблена цитата Шевченка?

– «Справжня боротьба починається лише тоді, коли закінчуються усі сили»!, – відповів я на автоматі, бо чітко запамʼятав цю фразу, яку Ірина Дмитрівна постійно повторювала нам, юним студентам!

– Ідіть з-перед моїх очей, 5!;)», – пригадав Павло Грабський.

Він розповів, що Ірина Фаріон назавжди запамʼяталася йому світлою, веселою та елегантною фахівчине

«Людина, яка не боялася говорити те, що вважала за потрібне. Яка пропагувала власним прикладом боротьбу за все українське! Інколи виходило навіть контраверсійно. Вміло викликала різні емоції, але точно нікого не залишила байдужим», – наголосив студент професорки.

Нагадаємо, що у Львові оголошено підозру в умисному вбивстві Ірини Фаріон 18-річному дніпрянину, якого затримали 25 липня. Суд щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон відбудеться о 16:00.

За даними поліції, підозрюваний дніпрянин ретельно спланував убивство мовознавиці. Зокрема, для нього винаймав щонайменше три квартири й постійно міняв одяг.

Крім того, на місці вбивства Ірини Фаріон знайдена гільза від спортивної кулі.

Також з'ясувалося, що затриманий у справі щодо вбивства громадської діячки, екснардепки Ірини Фаріон, ймовірно, готував наступні вбивства.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв зловмисник. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.