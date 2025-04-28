Сирський заявив про критичні втрати окупантів у логістиці

За минулий тиждень воїни уразили майже 1 тис. одиниць ворожої техніки

Збільшення використання безпілотників, зокрема наземних дронів для дистанційного мінування, завдає росіянам критичних втрат у логістиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«Масштабування застосування безпілотних систем, зокрема наземних роботизованих комплексів для дистанційного мінування, призводить до критичних втрат ворога в логістиці», – каже він.

За словами Сирського, лише за минулий тиждень захисники уразили 969 одиниць автомобільної та спеціальної техніки загарбників.

Головком наголосив, що з початку 2025 року втрати РФ в автотехніці та спецтехніці склали 13 805 одиниць.

Нагадаємо, поблизу тимчасово окупованої Станиці Луганської та Луганщині сталася диверсія, яку влаштували українські партизани.

Як повідомлялося, удари Збройних сил України по тилових логістичних об'єктах на території Росії можуть значно збільшити оперативний тиск на російських загарбників.

Як відомо, кількість російських дронів цьогоріч зросла у вісім разів в порівнянні з минулим роком. Так, з початку 2025 року Росія запустила по Україні 11,4 тис. дронів. А у 2024 році, за то й же період, з 1 січня по 10 квітня, Росія запустила 1,4 тис. дронів.

До слова, зміст та обсяг навчальної програми з базової загальної військової підготовки (БЗВП) збільшено. Будуть зосереджені зусилля, зокрема, на комплектуванні посад інструкторів – як у військових частинах, бойових бригадах, так і в навчальних центрах, а також на професійній підготовці самих інструкторів і сержантів.

Як зазначив головком, у базовій загальній військовій підготовці досі є чимало невирішених питань.