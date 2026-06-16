Мер Москви заявив про одну з найбільших атак безпілотників з початку року (відео)

Собянін заговорив про найпотужнішу атаку дронів на Москву

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що сьогоднішня атака безпілотних літальних апаратів на російську столицю стала однією з наймасштабніших за весь поточний рік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські медіа.

За словами очільника міста, сили протиповітряної оборони РФ нібито відбивали дрони у кількох районах Підмосков'я та безпосередньо над столицею країни-агресора. Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони нібито ліквідували 60 ударних дронів.

Як відомо, вранці 16 червня 2026 року безпілотники атакували найбільший нафтопереробний завод Москви у районі Капотня. На території об'єкта спалахнула масштабна пожежа. Це ураження є надзвичайно болючим ударом по економічній та цивільній інфраструктурі країни-агресора, адже Московський НПЗ фактично забезпечує життєдіяльність російської столиці.

Свідки у соцмережах публікували численні кадри вибухів та густого чорного диму над підприємством.

Раніше російська влада офіційно підтвердила пошкодження об'єкта Московського НПЗ після масованої атаки безпілотників. Попри запевнення російської влади про нібито «збиття всіх цілей», масштаби руйнувань та критична ситуація на паливному ринку РФ свідчать про успішне проривання протиповітряної оборони ворога.

До слова, президент України Володимир Зеленський підтвердив успішне ураження Московського нафтопереробного заводу. Глава держави додав, що удари по військових та стратегічних об'єктах на території РФ є відповіддю на російські атаки по Україні та затягування війни.