Окупанти поширили дані про втрати України на війні. Реакція Центру протидії дезінформації

Названі росіянами «цифри втрат ЗСУ» перевищують загальну чисельність української армії

Інформація про нібито 2,4 млн загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців Збройних сил України у війні проти РФ, яку поширюють російські пропагандисти, є фейком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

Ворожі ресурси розганяють вкид про нібито 2,4 млн загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців ЗСУ, називаючи джерелом інформації «російських хакерів». Стверджується, буцімто ті зламали бази даних Генерального штабу Збройних сил України, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, медичних установ.

«Насправді подібні заяви є вигадкою. Названі росіянами «цифри втрат» перевищують загальну чисельність української армії», – наголошує ЦПД.

У Центрі пояснюють: вкид про кількість загиблих та зниклих безвісти захисників є продовженням давньої дезінформаційної кампанії, яку проводить РФ. Її мета – відвернути увагу власного суспільства від втрат самої армії Росії на фронті – щомісяця від 40 тисяч солдатів убитими й пораненими.

колаж ЦПД

Центр протидії дезінформації нагадав, що раніше російські пропагандисти активно тиражували фейк про нібито 1,7 млн втрат України на фронті. «Не вигадавши нічого нового, кремлівські фейкороби просто «домалювали» до старої брехні ще 700 тисяч», – зазначили фахівці.

Нагадаємо, дані Міністерства фінансів Росії свідчать: у першому кварталі 2026 року армія РФ підписала 71 216 нових контрактів – найнижчий показник за три роки. Водночас регіональні бюджетні виплати вказують на близько 9 000 вбитих на місяць, або 300 на день.

До слова, по всій території Росії фіксується суттєве скорочення кількості охочих вступати до лав окупаційної армії. Особливо така тенденція помітна у Москві, де навесні 2026 року потік новобранців зменшився приблизно на третину, порівняно з аналогічним періодом минулого року.