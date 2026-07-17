Фінал телефонного обману: у Запоріжжі «співробітники банку» підуть під суд

Правоохоронці завершили розслідування щодо банди, яка видавала себе за службу безпеки банків та обкрадала довірливих громадян

У Запоріжжі судитимуть угруповання шахраїв, які ошукали громадян Казахстану на сотні тисяч гривень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Запорізькій області.

Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо учасників організованої групи, яких обвинувачують у масштабному шахрайстві стосовно громадян Казахстану. За версією слідства, зловмисники створили у Запоріжжі call-центр, працівники якого видавали себе за співробітників служб безпеки банків і виманювали у потерпілих конфіденційні дані банківських карток, після чого незаконно заволодівали їхніми коштами.

Схема роботи підпільного call-центру

Як повідомили в Національній поліції України, злочинна схема діяла з листопада 2023 року до квітня 2024 року.

Організатор схеми разом зі спільниками облаштував у Запоріжжі технологічний call-центр. Члени угруповання чітко розподілили між собою ролі:

організатор здійснював загальну координацію злочинної схеми;

його спільник безпосередньо контролював поточну роботу операторів та call-центру;

двоє так званих «клоузерів» (перемовників) телефонували іноземцям, видаючи себе за представників служб безпеки банків Казахстану.

Під час телефонних розмов зловмисники залякували жертв вигаданими хакерськими атаками чи підозрілими операціями і змушували потерпілих під різними приводами повідомляти реквізити банківських карток, CVV-коди та одноразові паролі.

Після отримання доступу до банківських рахунків потерпілих фігуранти, за версією слідства, здійснювали перекази коштів на підконтрольні рахунки та миттєво привласнювали гроші.

Міжнародна співпраця та масштаби збитків

Викрити зловмисників удалося завдяки тісній міжнародній співпраці українських поліцейських із правоохоронними органами Казахстану. Наразі офіційно задокументовано сім епізодів шахрайства.

Загальна сума підтверджених збитків, завданих іноземним громадянам, становить понад 8,8 мільйона тенге - у еквіваленті це понад 705 тисяч гривень.

Під час проведення 10 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та за адресою call-центру поліцейські вилучили докази їхньої протиправної діяльності. Зокрема, вилучено 17 одиниць комп'ютерної техніки, понад 40 мобільних телефонів та детальні чорнові записи з клієнтськими базами.

Судовий розгляд та можливе покарання

Наразі обвинувальний акт щодо трьох учасників організованої групи скеровано до суду. Їх обвинувачують за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Матеріали щодо четвертого учасника злочинної групи наразі виділені в окреме кримінальне провадження.

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