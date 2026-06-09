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Розвиток ракетних військ та артилерії: Сирський затвердив концепцію

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Розвиток ракетних військ та артилерії: Сирський затвердив концепцію
Генерал зауважив, що ефективність артилерії залежить від якості розвідки та швидкості передачі інформації
фото: Сирський/Telegram

Генерал Сирський: Артилерія залишається невід’ємним елементом сучасного поля бою

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський затвердив концепцію розвитку ракетних військ та артилерії ЗСУ до 2030 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Telegram.

«Артилерія залишається невід’ємним елементом сучасного поля бою, а однією з її ключових переваг є здатність оперативно реагувати на загрози та зміни обстановки. Разом з тим існує низка чинників, які негативно впливають на ефективність ракетних військ і артилерії. Насамперед це критична залежність від постачання озброєння та боєприпасів від партнерів, складна логістика, пов’язана з великою кількістю різнотипних систем, обмежена дальність ураження окремих зразків озброєння та дефіцит засобів артилерійської розвідки», – йдеться у повідомленні.

Генерал наголосив, що концепція розвитку ракетних військ і артилерії враховує всі ці фактори, а також бойовий досвід, прогнозовані тенденції розвитку озброєння та можливі зміни у способах його застосування.

«Основу оснащення артилерійських підрозділів Збройних сил України мають становити зразки вітчизняного виробництва. Зношені артилерійські системи радянських калібрів, які не підлягають модернізації або ремонту, поступово виводитимуться з експлуатації. Водночас передбачається збереження у складі військ підрозділів, озброєних найсучаснішими артилерійськими системами іноземного виробництва. Крім того, планується подальша оптимізація номенклатури артилерійського озброєння», – зауважив головнокомандувач.

За словами Сирського, ефективність артилерії безпосередньо залежить від якості розвідки та швидкості передачі інформації. «Саме тому одним із ключових пріоритетів концепції визначено створення сучасної системи артилерійської розвідки», – пояснив він.

«Окремий напрям – розвиток ракетного озброєння. Ми повинні нарощувати спроможності щодо вогневого впливу на всю оперативно-стратегічну та стратегічну глибину противника. Для цього передбачено завершення розробки та подальше серійне виробництво вітчизняних балістичних і крилатих ракет. У поєднанні з безпілотними системами це дозволить створити збалансовану систему дальнього вогневого впливу та забезпечити ураження цілей на відстані до 2000 кілометрів», – додав Сирський.

До слова, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський ухвалив жорсткі рішення за підсумками травневих перевірок системи базової загальновійськової підготовки (БЗВП). Вісім військових частин втратили право самостійно навчати мобілізованих на власній базі.

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Теги: ЗСУ військові Олександр Сирський

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