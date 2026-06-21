Окупант здивував реакцією на удари ЗСУ по Москві (відео)

«Ну, горить, да горить. Ну, а що я можу зробити?», – видав окупант, коли побачив, як палає Москва

Військового, родом із Далекого Сходу, захопили у полон бійці 3-го штурмового батальйону

Полонений російський окупант несподівано заявив, що вважає справедливими українські удари у відповідь по російській столиці. Як інформує «Главком», його реакцію оприлюднили бійці 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Російського військового, родом із Далекого Сходу, захопили у полон бійці 3-го штурмового батальйону. Згодом йому показали кадри з Москви – зокрема відео наслідків атак та пожеж у російській столиці. Однак полонений не висловив обурення або здивування. Навпаки, він фактично визнав удари по Москві як відповідь на дії російської армії.

«Ну, горить, да горить. Ну, а що я можу зробити? Ну, горить Москва. Я же тут, значить, так треба», – сказав він.

На уточнювальне запитання, чи вважає він такі удари справедливими, військовий відповів ствердно: «У порівнянні, так, мені здається, це справедливо. Відповідь за те, що ми завдаємо. Те ж саме».

Після цього він додав коротко: «Ну і пускай горить».

У 92-й бригаді зазначили, що фактично окупант визнав логіку ударів у відповідь на російську агресію проти України.

«І, мабуть, це єдиний випадок, коли можна погодитися з окупантом», – наголосили військові.

Нагадаємо, правнук колишнього генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва Антон Мілаєв потрапив у полон до українських військових.

До слова, бійці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України взяли в полон окупанта, котрий як дві краплі води схожий на диктатора Володимира Путіна. У минулому грав у КВК, керував дитячою театральною студією та є професійним мімом.