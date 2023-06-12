Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Смерть друга Путіна та звільнення населених пунктів. Головне за 12 червня

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Смерть друга Путіна та звільнення населених пунктів. Головне за 12 червня
ЗСУ продовжують звільняти тимчасово окуповані території України
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Колишній прем’єр Італії Сільвіо Берлусконі був відомий численними скандалами та тісними зв’язками з російським диктатором Володимиром Путіним

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі помер у віці  86-ти років. Укрзалізниця запустила жіночі купе. ЗСУ знищили російський вертоліт та деокупували низку селищ. Низка народних депутатів України підписали заяву про відкликання Руслана Стефанчука з посади Голови Верховної Ради. Ці та інші події 12 червня «Главком» зібрав у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

ЗСУ звільняють окуповані території

Сьогодні, 12 червня, українські захисники звільнили село Новодарівка Запорізької області. Численні спроби ворога повернути населений пункт під контроль, які тривали декілька діб, не мали успіхів. Також українські військові під час успішних контрнаступальних дій звільнили ще один населений пункт на Донеччині – Сторожове. Як розповів один із піхотинців, який брав участь у звільненні, операція почалася приблизно о 5 ранку: військові висадилися з броньованих машин і розпочали штурм. Спочатку окупанти чинили опір, намагалися придушити наступ артилерією, але ЗСУ переламали ситуацію на свою користь. Під час звільнення села було знищено близько 50 окупантів та чотири військових взяли в полон.

Смерть друга Путіна

У віці 86 років пішов з життя колишній прем’єр Італії Сільвіо Берлусконі, відомий численними скандалами та тісними зв’язками з російським диктатором Володимиром Путіним. Уся політична кар'єра Берлусконі супроводжувалася численними судовими розглядами. Його неодноразово звинувачували у приховуванні доходів і даванні хабарів, зв'язках з мафією, незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії тощо. Найбільший розмах у пресі отримали «справа Рубі» (прем'єр-міністру звинуватили у користуванні послугами неповнолітніх повій та причетності до звільнення з поліції однієї з них, Каріми ель-Маруг на прізвисько «Рубі-серцеїдка») і справа «бунга-бунга» (Берлусконі звинувачували в організації оргій на його віллі Сан-Мартіно в Аркора).

Берлусконі підтримували тривалі та міцні дружні стосунки з російським диктатором, через що преса часто називає його «другом Путіна». На початку 2000-х Берлусконі є одним із найактивніших прихильників того, аби ЄС будував тісніші зв'язки з Росією. Він навіть виступав за членство РФ в блоці. Двосторонні зустрічі Берлусконі та Путіна організовувалися і після відставки Берлусконі, зокрема, на окупованому українському півострові.

Упродовж останнього року життя тяжко хворий Берлусконі у публічних заявах схиляв Україну до перемовин з агресором. А джерела аудіозаписів зрештою показали, що Берлусконі вважав саме Зеленського винуватим у російському вторгненні й був невдоволений тим, що Італія надає Києву підтримку.

Укрзалізниця запустила жіночі купе

Укрзалізниця запустила жіночі купе. Поїзд номер 42 Трускавець-Дніпро на 30 червня має один жіночий вагон. Спершу компанія протестує нововведення впродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями ухвалить рішення, чи робити їх постійною практикою. 

Окупанти мінують цехи підприємства «Кримський титан»

Російські інженерні підрозділи мінують цехи підприємства «Кримський титан» у тимчасово окупованому Армянську на півночі Кримського півострова. Вибух може спричинити техногенну катастрофу. Як зазначається, через вчинений ворогом теракт на Каховській ГЕС і, як наслідок, відсутність води у Північно-Кримському каналі процеси виробництва на заводі «Кримський титан» в Армянську порушені до критичного рівня. Відновити роботу у мінімально належному режимі росіяни вважають за неможливе. На території тимчасово окупованого Армянська циркулює інформація про ймовірну зупинку «Кримського титану». У ГУР наголошують, що теракт на підприємстві «Кримський титан», до якого готуються російські загарбники, означатиме штучну техногенну катастрофу, жахливу за своїми наслідками.

Депутати ініціюють відставку Стефанчука

Низка народних депутатів України підписали заяву про відкликання Руслана Стефанчука з посади Голови Верховної Ради. Причиною стало його спільне скандальне фото із ексрегіоналом та колишнім главою ЦВК Сергієм Ківаловим. Депутат не зазначив, де саме було зроблене фото, але очевидно йдеться про захід, на якому були присутні обидва політики і судячи зі спільних фото, вони доволі дружньо спілкувалися.

Стефанчук різко відповів Гончаренку, який ініціював його відставку.

ЗСУ знищили російський вертоліт

Українські військові 12 червня знищили російський ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор».  Ка-52 здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Таким чином російський бюджет втратив еквівалент ще близько $16 млн.

Читайте також:

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

ООН сформувала місію для окупованого лівого берега Херсонщини
ООН сформувала місію для окупованого лівого берега Херсонщини
Наступ ЗСУ. Міноборони назвало кількість звільнених за тиждень населених пунктів
Наступ ЗСУ. Міноборони назвало кількість звільнених за тиждень населених пунктів
На базі відпочинку в окупованому Приморську пролунав вибух
На базі відпочинку в окупованому Приморську пролунав вибух
Смерть друга Путіна та звільнення населених пунктів. Головне за 12 червня
Смерть друга Путіна та звільнення населених пунктів. Головне за 12 червня
Росія вивела в Чорне море фрегат, споряджений «Калібрами»
Росія вивела в Чорне море фрегат, споряджений «Калібрами»
Британія анонсувала «велику атаку» ЗСУ на Донбасі. Розвідка відреагувала
Британія анонсувала «велику атаку» ЗСУ на Донбасі. Розвідка відреагувала

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
202K
Квартира розбрату. Дівчина легендарного Да Вінчі претендує на його спадщину
34K
Мобілізація: кому влітку готуватися до призову
28K
Який вигляд мають водойми після підриву Каховської ГЕС (приголомшливі фото)
21K
Росія з тріском провалює великий набір до армії. Путін готує план «Б»?
20K
Спадок Да Вінчі. Чому дівчина загиблого Героя пішла до суду
20K
Стало відомо, скількох країн може торкнутися аварія на ЗАЕС

Новини

Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
Сьогодні, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
Сьогодні, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
Сьогодні, 05:17
ЗСУ успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою – ISW
Сьогодні, 04:10
12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:31
Нові санкції від Канади проти РФ, масштабні пожежі у Казахстані: головне за ніч
Вчора, 07:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту