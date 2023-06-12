Смерть друга Путіна та звільнення населених пунктів. Головне за 12 червня

Колишній прем’єр Італії Сільвіо Берлусконі був відомий численними скандалами та тісними зв’язками з російським диктатором Володимиром Путіним

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі помер у віці 86-ти років. Укрзалізниця запустила жіночі купе. ЗСУ знищили російський вертоліт та деокупували низку селищ. Низка народних депутатів України підписали заяву про відкликання Руслана Стефанчука з посади Голови Верховної Ради. Ці та інші події 12 червня «Главком» зібрав у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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ЗСУ звільняють окуповані території

Сьогодні, 12 червня, українські захисники звільнили село Новодарівка Запорізької області. Численні спроби ворога повернути населений пункт під контроль, які тривали декілька діб, не мали успіхів. Також українські військові під час успішних контрнаступальних дій звільнили ще один населений пункт на Донеччині – Сторожове. Як розповів один із піхотинців, який брав участь у звільненні, операція почалася приблизно о 5 ранку: військові висадилися з броньованих машин і розпочали штурм. Спочатку окупанти чинили опір, намагалися придушити наступ артилерією, але ЗСУ переламали ситуацію на свою користь. Під час звільнення села було знищено близько 50 окупантів та чотири військових взяли в полон.

Смерть друга Путіна

У віці 86 років пішов з життя колишній прем’єр Італії Сільвіо Берлусконі, відомий численними скандалами та тісними зв’язками з російським диктатором Володимиром Путіним. Уся політична кар'єра Берлусконі супроводжувалася численними судовими розглядами. Його неодноразово звинувачували у приховуванні доходів і даванні хабарів, зв'язках з мафією, незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії тощо. Найбільший розмах у пресі отримали «справа Рубі» (прем'єр-міністру звинуватили у користуванні послугами неповнолітніх повій та причетності до звільнення з поліції однієї з них, Каріми ель-Маруг на прізвисько «Рубі-серцеїдка») і справа «бунга-бунга» (Берлусконі звинувачували в організації оргій на його віллі Сан-Мартіно в Аркора).

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Берлусконі підтримували тривалі та міцні дружні стосунки з російським диктатором, через що преса часто називає його «другом Путіна». На початку 2000-х Берлусконі є одним із найактивніших прихильників того, аби ЄС будував тісніші зв'язки з Росією. Він навіть виступав за членство РФ в блоці. Двосторонні зустрічі Берлусконі та Путіна організовувалися і після відставки Берлусконі, зокрема, на окупованому українському півострові.

Упродовж останнього року життя тяжко хворий Берлусконі у публічних заявах схиляв Україну до перемовин з агресором. А джерела аудіозаписів зрештою показали, що Берлусконі вважав саме Зеленського винуватим у російському вторгненні й був невдоволений тим, що Італія надає Києву підтримку.

Укрзалізниця запустила жіночі купе

Укрзалізниця запустила жіночі купе. Поїзд номер 42 Трускавець-Дніпро на 30 червня має один жіночий вагон. Спершу компанія протестує нововведення впродовж декількох місяців та разом з громадою і фахівцями ухвалить рішення, чи робити їх постійною практикою.

Окупанти мінують цехи підприємства «Кримський титан»

Російські інженерні підрозділи мінують цехи підприємства «Кримський титан» у тимчасово окупованому Армянську на півночі Кримського півострова. Вибух може спричинити техногенну катастрофу. Як зазначається, через вчинений ворогом теракт на Каховській ГЕС і, як наслідок, відсутність води у Північно-Кримському каналі процеси виробництва на заводі «Кримський титан» в Армянську порушені до критичного рівня. Відновити роботу у мінімально належному режимі росіяни вважають за неможливе. На території тимчасово окупованого Армянська циркулює інформація про ймовірну зупинку «Кримського титану». У ГУР наголошують, що теракт на підприємстві «Кримський титан», до якого готуються російські загарбники, означатиме штучну техногенну катастрофу, жахливу за своїми наслідками.

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Депутати ініціюють відставку Стефанчука

Низка народних депутатів України підписали заяву про відкликання Руслана Стефанчука з посади Голови Верховної Ради. Причиною стало його спільне скандальне фото із ексрегіоналом та колишнім главою ЦВК Сергієм Ківаловим. Депутат не зазначив, де саме було зроблене фото, але очевидно йдеться про захід, на якому були присутні обидва політики і судячи зі спільних фото, вони доволі дружньо спілкувалися.

Стефанчук різко відповів Гончаренку, який ініціював його відставку.

ЗСУ знищили російський вертоліт

Українські військові 12 червня знищили російський ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор». Ка-52 здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Таким чином російський бюджет втратив еквівалент ще близько $16 млн.