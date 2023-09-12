Що робив Луценко в Лондоні? Стали відомі подробиці

На фото Луценко зі своїм молодшим сином та його дівчиною у кавʼярні

Мережа обговорює фото ексгепрокурора у лондонській кав'ярні

Ексміністр внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко виїхав за кордон вже вдруге після демобілізації. Політик виїжджав до Німеччини, де проходив обстеження та лікування. Про це заявила «Главкому» прессекретарка Луценка Лариса Сарган.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вже вдруге після демобілізації Юрій Луценко виїжджав до Німеччини, де проходив обстеження та лікування у клініці, в якій йому робили операцію через онкохворобу», – повідомила Сарган.

Прессекретарка також зазначила, що цього разу Луценко також з одноденною поїздкою завітав до Лондона, де вирішував питання логістики комплектуючих для БПЛА. «А також скористався можливістю зустрітися із молодшим сином, який закінчує навчання у Великій Британії за магістерською програмою», – уточнила Сарган.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у липня Луценко вже виїжджав за межі України також на лікування.

На початку липня колишній голова Міністерства внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко повідомив, що більше не братиме участі у бойових діях через інвалідність. Луценко не повідомив про характер інвалідності. За його словами, тепер він збирається «наближати перемогу в якості волонтера».

Також Луценко відреагував на хейт проти нього після заяви про те, що залишає службу у зв'язку з інвалідністю.