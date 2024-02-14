Суд знову переніс розгляд апеляції на запобіжний захід Роману Гринкевичу

Суд перенесено на 29 лютого

Сьогодні, 14 лютого, Апеляційний суд Києва переніс розгляд апеляції сина бізнесмена Романа Гринкевича на запобіжний захід у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Розгляд справи перенесено на 29 лютого через те, що суддя перебуває на лікарняному. Про це повідомив адвокат Гринкевича Андрій Гуджал УНН.



Як зазначається, Київський апеляційний суд переніс на 29 лютого розгляд апеляційної скарги сторони захисту Романа Гринкевича щодо рішення про запобіжний захід у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Гуджал.

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«Суд перенесли на 29 лютого. Суддя на лікарняному», – повідомив адвокат.

Адвокат Гринкевича повідомляв, що Київський апеляційний суд мав розглянути апеляційну скаргу 15 лютого.

17 січня ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони, та членам злочинної організації, у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Ідеться, зокрема про Ігоря Гринкевича та його сина Романа. Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні. Так, у мережі заявили, що син бізнесмена – Роман Гринкевич – інвестує великі гроші в кар'єру майбутньої дружини Соні Морозюк та подарунки для неї, і це можуть бути кошти його батька.

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18 січня сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа Гринкевича оголосили в розшук.

22 січня стало відомо, що Романа Гринкевича затримали в Одесі.