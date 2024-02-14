Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Суд знову переніс розгляд апеляції на запобіжний захід Роману Гринкевичу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд знову переніс розгляд апеляції на запобіжний захід Роману Гринкевичу
Романа Гринкевича було затримано вранці, 22 січня, в Одесі
фото: Суспільне

Суд перенесено на 29 лютого

Сьогодні, 14 лютого, Апеляційний суд Києва переніс розгляд апеляції сина бізнесмена Романа Гринкевича на запобіжний захід у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Розгляд справи перенесено на 29 лютого через те, що суддя перебуває на лікарняному. Про це  повідомив адвокат Гринкевича Андрій Гуджал УНН.
 
Як зазначається, Київський апеляційний суд переніс на 29 лютого розгляд апеляційної скарги сторони захисту Романа Гринкевича щодо рішення про запобіжний захід у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн.  Гуджал.

«Суд перенесли на 29 лютого. Суддя на лікарняному», – повідомив адвокат.
Адвокат Гринкевича повідомляв, що Київський апеляційний суд мав розглянути апеляційну скаргу 15 лютого.

17 січня ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони, та членам злочинної організації, у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Ідеться, зокрема про Ігоря Гринкевича та його сина Романа. Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні. Так, у мережі заявили, що син бізнесмена – Роман Гринкевич – інвестує великі гроші в кар'єру майбутньої дружини Соні Морозюк та подарунки для неї, і це можуть бути кошти його батька.

18 січня сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа Гринкевича оголосили в розшук.

22 січня стало відомо, що Романа Гринкевича затримали в Одесі.

Читайте також: Крах Романа Гринкевича. Коли кидає не лише наречена…
Теги: Гринкевич суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Засуджена Євгенія Майборода
У Росії суд покарав пенсіонерку, яка поширювала дані про кількість загиблих росіян
29 сiчня, 13:06
Колегія суддів дозволила Червінському бути поряд зі своїми захисниками, а не у скляному боксі, як це було раніше
Справа розвідника Червінського: в Апеляційному суді відбулося слухання
26 сiчня, 11:36
Скільки і за що заборгувала екскохана, чоловік розповідав у текстових і голосових повідомленнях
Дійшло до суду: на Хмельниччині чоловік вимагав у колишньої гроші, витрачені на неї
26 сiчня, 10:47
Вранці 23 січня Росія здійснила чергову атаку на столицю України
Ранкова атака Росії та підсумки «Рамштайн-18». Головне за 23 січня
23 сiчня, 21:52
Суд над Гринкевичем: підозрюваний ховає обличчя від журналістів (фото, відео)
Суд над Гринкевичем: підозрюваний ховає обличчя від журналістів (фото, відео)
22 сiчня, 21:06
Візит Туска до Києва, суд на Романом Гринкевичем. Головне за 22 січня
Візит Туска до Києва, суд на Романом Гринкевичем. Головне за 22 січня
22 сiчня, 21:00
Прокуратура просила для Мазепи арешт з можливістю застави у розмірі 700 млн гривень
Суд обрав запобіжний захід Ігорю Мазепі
19 сiчня, 21:39
Триває засідання щодо обрання запобіжного заходу самому Ігорю Мазепі
Суд обрав запобіжний захід двом фігурантам у справі Мазепи
19 сiчня, 21:19
Якщо суд визнає Головатого винним, то йому загрожує покарання у вигляді штрафу
НАЗК склало ще один протокол на очільника Конституційного суду
18 сiчня, 17:16

Події в Україні

Суд знову переніс розгляд апеляції на запобіжний захід Роману Гринкевичу
Суд знову переніс розгляд апеляції на запобіжний захід Роману Гринкевичу
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
Удар по Селидовому: серед загиблих вагітна та мати з восьмирічною дитиною (фото, відео)
Удар по Селидовому: серед загиблих вагітна та мати з восьмирічною дитиною (фото, відео)
У Криму знову лунають вибухи
У Криму знову лунають вибухи
ЗСУ назвали найгарячішу точку на Куп'янсько-Лиманському напрямку
ЗСУ назвали найгарячішу точку на Куп'янсько-Лиманському напрямку
Ворог випустив по Одесі ракету, влучив у медзаклад Херсона: ситуація в регіонах
Ворог випустив по Одесі ракету, влучив у медзаклад Херсона: ситуація в регіонах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
День Святого Валентина: яскраві листівки та привітання
31K
У Чорному морі знищено російський десантний корабель
9607
Пільги, доплати та право на демобілізацію: нардепи придумали, як мотивувати до військової служби
5305
Що з екіпажем «Цезара Кунікова»? Окупанти кажуть, що всі живі, але ГУР іншої думки
3966
Нацбанк готує обмеження на карткові перекази: кого це стосуватиметься
3449
Сирський пояснив, завдяки чому війна переходить у нову стадію

Новини

У резерві енергосистеми сім блоків теплоелектростанцій – Міненерго
Сьогодні, 14:21
Справа проти Пашинського: політик оприлюднив свою версію
Сьогодні, 13:11
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 14 лютого
Сьогодні, 05:51
14 лютого – День усіх закоханих: що варто, а чого не можна робити
Сьогодні, 00:00
Ворог тестує нову тактику для знищення енергосистеми – Український інститут майбутнього
Вчора, 17:46
Туман, місцями дощитиме: прогноз погоди на 13 лютого
Вчора, 06:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua