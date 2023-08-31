«Мене тригерить, що це було на очах дитини». Юлія Кузьменко прокоментувала стрілянину в Дніпрі

Юлія Кіян-Кузьменко наголосила, що трагедії можна було б запобігти, якби поліцейські носили електрошокери

Юлія Кіян-Кузьменко зазначила, що сама постраждала «від поліцейської системи України», проте зараз підтримує патрульного

Лікарка та волонтерка Юлія Кіян-Кузьменко, яку підозрюють у підриві авто з журналістом Павлом Шереметом, прокоментувала стрілянину у Дніпрі, яка відбулася 29 серпня і закінчилася смертельним пораненням чоловіка. Кіян-Кузьменко зазначила, що сама постраждала «від поліцейської системи України», проте зараз підтримує патрульного. Найбільше, що її хвилює – це те, що смертельна сутичка відбулася на очах дитини.

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«Я з тих, хто постраждав не просто від поліції, а від всієї системи. Але в даному випадку я на боці окремо взятого полісмена, на очах якого мало не вбили його напарницю. Мене дуже тригерить, що це було на очах дитини. Так, невихованої, але – дитини», – заявила Кіян-Кузьменко.

Вона додала, що аргументи, які називають українці в соціальних мережах, не можуть бути виправданням вбивства представником закону людини.

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«Поки аргументи «бикував», «бухий», «не жінка, а коханка», «дитина теж бикувата», «кримінальні звʼязки», «прізвище не таке», «порушив ПДР» будуть виправданням вбивства представником закону людини, то ви не будете мати майбутнього. Але вибачте, заподіяти ризик для життя жінці-полцейської шляхом нанесення удару в носогубний трикутник (ні, це не просто зламати носа, це дійсно ризик настання смертельного випадку у разі перелому решітчастої кістки) – єдиний справжній аргумент. І його більш, ніж достатньо», – наголосила Кіян-Кузьменко.

Постраждала поліцейська унаслідок сутички, яка завершилася смертю цивільного чоловіка фото з відкритих джерел

Лікарка додала: трагедії можна було б запобігти, якби поліцейські носили електрошокери.

«Один «альфасамець» зараз стояв би перед судом, а два поліціянта були би героями, а не обвинуваченим і свідком», – наголосила вона.

Пост Юлії Кіян-Кузьменко скріншот

Нагадаємо, що ввечері 29 серпня, у ЗМІ з'явилась інформація щодо стрілянини за участі поліцейських у місті Дніпро. Внаслідок інциденту загинув чоловік.

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Водієм Jaguar, як свідчать камери спостереження, виявився місцевий підприємець 38-річний Джумбері Джумберович Сілогава. Чоловік був батьком двох синів та мав бізнес у Дніпрі з областю. Під час інциденту чоловік в авто перебував із жінкою та двома дітьми. Одночасно з цим з’явилось припущення, що то була його дружина. Проте ексдружина загиблого чоловіка Наталія Сілогава заявила, що в автівці перебувала не вона, а його коханка.

31 серпня в Дніпрі відкрили кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних поліцейських після інциденту зі смертельним пораненням чоловіка. Справу відкрили за статтею 348 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання від дев'яти до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. Поліція наголошує: обставини вчиненого 29 серпня правопорушення щодо патрульних будуть встановлені слідчим шляхом.

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