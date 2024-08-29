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Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо УПЦ МП завищила кількість учасників хресної ходи

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо УПЦ МП завищила кількість учасників хресної ходи
Місцеві медіа звернули увагу, що учасників хресної ходи цьогоріч було значно менше, ніж у попередні роки
фото з відкритих джерел

В УПЦ заявили, що у прощі взяли участь 30 тисяч вірян з різних областей України

В УПЦ МП навмисно завищили учасників хресної ходи до Почаївської лаври, яку паломники здійснювали протягом 19-25 серпня. Про це заявили в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Зокрема, в УПЦ заявили, що у прощі взяли участь 30 тисяч вірян з різних областей України. 

Проте, аналітики перевірили цю інформацію за допомогою Нацполіції та з'ясували, що оприлюднені офіційними ресурсами УПЦ дані не відповідають дійсності.

Начальниця Департаменту комунікації Національної поліції України Олена Бережна повідомила, що зафіксовано близько 5 тис. учасників ходи, а на літургії у Почаївській лаврі були присутні орієнтовно 3,5 тис. осіб.

Окрім того, місцеві медіа звернули увагу, що учасників хресної ходи цьогоріч було значно менше, ніж у попередні роки. 

«Завищуючи цифри щодо кількості учасників прощі, УПЦ прагне створити ілюзію масовості заходу та великої підтримки своїх ідей  населенням. У такий спосіб УПЦ намагається маніпулювати громадською думкою на тлі ухвалення в Україні закону про заборону діяльності пов’язаних з Росією релігійних організацій» – пояснили в Центрі протидії дезінформації. 

 

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Теги: церква Московська церква в Україні Українська православна церква Почаївська лавра

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