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У Дністрі знайдено потонулого хлопчика: раніше виявили тіла його батька та брата

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Дністрі знайдено потонулого хлопчика: раніше виявили тіла його батька та брата
Тіла загиблих вилучені з водойми та направлені на проведення судово-медичних експертиз
фото: Національна поліція

Пошуки тіл чоловіка та трьох дітей, які зникли на Дністрі, завершено

На Буковині знайдено тіло восьмирічного хлопчика, який потонув у Дністрі в межах села Репужинці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Чернівецької області.

«Масштабна пошукова операція, яка тривала від моменту надходження повідомлень про зникнення людей на річці Дністер, завершилася трагічно. 25 червня під час проведення пошукових заходів правоохоронці та рятувальники виявили у водоймі тіла семирічного хлопчика та його 49-річного батька, які зникли поблизу села Репужинці Чернівецького району», – йдеться у повідомленні.

Того ж дня, за даними поліцейських, було знайдено тіло 16-річного жителя села Мошанець Дністровського району, який зник, стрибнувши у воду з висоти.

Сьогодні, 26 червня, у руслі річки було виявлено тіло восьмирічного хлопчика. Тіла загиблих вилучені з водойми та направлені на проведення судово-медичних експертиз.

Відомості за цими фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Досудове розслідування триває.

«Поліція Буковини закликає громадян суворо дотримуватися правил безпеки під час відпочинку біля водойм, не залишати дітей без нагляду та купатися лише у спеціально визначених і обладнаних для цього місцях», – наголошують поліцейські.

Нагадаємо, у Чернівецькій області на річці Дністер 24 червня у двох різних районах області зникли четверо людей – чоловік і троє дітей.

Теги: діти смерть на воді Буковина

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