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У Каневі горить сирзавод (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Каневі горить сирзавод (відео)
Площа пожежі сягає близько 200 кв м.
фото пресслужба ДСНС

Причина загоряння поки невідома

Сьогодні, 4 січня,  у Каневі Черкаської області спалахнула потужна пожежа на заводі. Про це повідомляє управління ДСНС у Черкаській області.

Рятувальники повідомляють, що сьогодні зранку отримали повідомлення про пожежу на території одного з підприємств у місті Канів.

Бійці ДСНС встановили, що вогонь охопив покрівлю, площа пожежі сягає близько 200 кв м. Оголошено підвищений номер виклику. Наразі пожежу намагаються ліквідувати.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що у Каневі горить сирзавод. Причина загоряння поки невідома.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 4 січня, у столиці країни-агресорки сталася пожежа на підстанції. Три райони Москви залишилися без світла та опалення.  Зараз у Москві – 24 градуси морозу.

Теги: Черкащина пожежа

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