У Каневі горить сирзавод (відео)
Причина загоряння поки невідома
Сьогодні, 4 січня, у Каневі Черкаської області спалахнула потужна пожежа на заводі. Про це повідомляє управління ДСНС у Черкаській області.
Рятувальники повідомляють, що сьогодні зранку отримали повідомлення про пожежу на території одного з підприємств у місті Канів.
Бійці ДСНС встановили, що вогонь охопив покрівлю, площа пожежі сягає близько 200 кв м. Оголошено підвищений номер виклику. Наразі пожежу намагаються ліквідувати.
Місцеві Telegram-канали пишуть, що у Каневі горить сирзавод. Причина загоряння поки невідома.
Раніше повідомлялося, що сьогодні, 4 січня, у столиці країни-агресорки сталася пожежа на підстанції. Три райони Москви залишилися без світла та опалення. Зараз у Москві – 24 градуси морозу.
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