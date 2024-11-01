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Обстріл поліцейських у Харкові, нова допомога від США. Головне за 1 листопада

glavcom.ua
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Обстріл поліцейських у Харкові, нова допомога від США. Головне за 1 листопада
В результаті обстрілу 26 поліцейських Харківщини обримали поранення різного ступеня
фото: Володимир Тимошко, Facebook

Російські окупанти прицільно вдарили по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова двома ракетами, один правоохоронець загинув

Рсійські окупанти вдарили по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова. США оголосили новий пакет допомоги Україні. До Києва прибула делегація Конгресу США. «Главком» склав добірку новин 1 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:  

Окупанти вдарили по місцю дислокації поліцейських у Харкові: загинув полковник поліції, багато поранених

Російські окупанти прицільно вдарили по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова двома ракетами, один правоохоронець загинув, ще 26 поліцейських – поранено. Про це повідомив глава Нацполіції Іван Вигівський.

«Сьогодні російський ворог прицільно вдарив по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова двома ракетами – внаслідок атаки загинув поліцейський, поранені ще 26 поліцейських та четверо цивільних», – повідомив Вигівський.

За його словами, загиблий – полковник поліції Андрій Матвієнко.

Як повідомив начальник у Головне Управління Національноі поліціі в Харківській області Володимир Тимошко, Андрій Матвієнко загинув від отримання тяжких осколкових та вибухових поранень через ворожий удар по місту, який стався сьогодні близько 16:15. Йому було лише 40 років.

За словами глави Нацполіції, правоохоронці працюють на місці події, надають допомогу на місці влучання та документують черговий воєнний злочин росіян.

До Києва прибула делегація Конгресу США

Двопартійна делегація Палати представників Конгресу США прибула до Києва і розпочала візит із зустрічі з представниками Національної поліції.  Про це повідомила посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк у соцмережі X.


«Ласкаво просимо до Києва, Майку Роджерсе, Джеррі Карле та Майку Квіґлі! Нашою першою зупинкою була НПУ, щоб на власні очі побачити, як допомога США впливає на підтримку свободи та демократії в Україні», – зазначила дипломат.

США оголосили новий пакет допомоги Україні

США передадуть Україні озброєння на суму $425 млн у межах нового пакета військової допомоги. Про це повідомляє Міністерство оборони США. Зазначається, що у пакет військової допомоги увійшли перехоплювачі ППО, боєприпаси для ракетних систем і артилерії, бронетехніка і протитанкова зброя.

Перелік озброєння, яке увійшло до пакета допомоги:

  • боєприпаси для ППО Nasams;
  • ракети для ПЗРК Stinger;
  • обладнання та боєприпаси для безпілотників;
  • боєприпаси класу «повітря-земля»;
  • боєприпаси для РСЗВ Himars;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
  • ракети для протитанкового ракетного комплексу TOW;
  • протитанкові системи Javelin та AT-4;
  • бронетранспортери Stryker;
  • стрілецька зброя та боєприпаси;
  • медичне обладнання;
  • обладнання та боєприпаси для знищення перешкод;
  • запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.

Кім Чен Ин наказав КНДР допомагати російській армії від початку повномасштабного вторгнення

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин дав вказівку підтримувати та допомагати російській армії від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це заявила очільниця Міністерства закордонних справ Північної Кореї Цой Сон Хі, повідомляють російські ЗМІ.

«Кім Чен Ин дав вказівку, щоб ми ні на кого не озираючись, незмінно і потужно підтримували і надавали допомогу російській армії і російському народу в їх священній війні», – каже вона.

Також очільниця північнокорейського МЗС заявила, що її країн  буде «твердо стояти поруч з росіянами до переможного дня».

Bloomberg: РФ за тиждень захопила найбільшу територію України з початку року

Російські окупаційні війська захопили минулого тижня понад 200 квадратних кілометрів території України, що більше, ніж за будь-який інший момент цього року. Про це повідомило Bloomberg. Як зазначає видання, російська армія набирає швидкість у своєму просуванні на сході України, чим посилює тиск на американських та європейських союзників Києва у питанні надання військової допомоги.

Понад 200 квадратних кілометрів додалися до території, захопленої під час виснажливого літнього наступу, що спричинило величезні втрати російських військ та техніки.

За підрахунками Bloomberg Intelligence, що ґрунтуються на змінах, зафіксованих сервісом DeepState, який ведеться спільно з Міністерством оборони України, з 6 серпня Росія захопила 1146 квадратних кілометрів території України, що приблизно на чверть більше, ніж за перші сім місяців року.

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