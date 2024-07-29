Удар ЗСУ по аеродрому «Саки»: супутники зафіксували наслідки (фото)

На одній із частин аеродрому, де базувалися літаки Су-30, з'явилися темні плями,

У мережі з'явилися супутникові фото наслідків ракетної атаки ЗСУ по аеродрому «Саки» у тимчасово окупованому Криму. Знімки оприлюднив проєкт розслідування «Схеми».

«На знімках за 28 липня, які є у розпорядженні проєкту «Схеми» , видно, що на одній із частин аеродрому, де базувалися літаки Су-30, з'явилися темні плями, які можуть свідчити про пожежу та/або вибухи» – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в даний час роздільна здатність супутникового знімка не дозволяє повністю оцінити наслідки цієї атаки.

Нагадаємо, 26 липня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по аеродрому «Саки» у тимчасово окупованому Криму вночі. Військові повідомили, що це важливий об'єкт, який РФ використовує для контролю повітряного простору та ударів по Україні.У Генштабі зауважили, що летовище прикривали «сучасні» російські засоби ППО, які вкотре не змогли захистити важливий військових об’єкт РФ.

Також Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило, що на російському аеродромі «Оленья» був пошкоджений стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3. Юсов наголосив, що ураження подібних літаків має величезне значення, тому що в російського оборонно-промислового комплексу наразі немає можливості виробляти подібну нову техніку.

Як повідомлялося, у ніч на, 26 липня, в тимчасово окупованому півострові Крим пролунали потужні вибухи. За даними кримських партизанських каналів, вогонь охопив військовий аеродром «Саки» в Новофедорівці, де зберігалися значні запаси боєприпасів. Детонація боєкомплекту чутна на значній відстані.