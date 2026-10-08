Україна відкрила новий пункт пропуску з Румунією вперше за майже 20 років

На першому етапі новий перехід зможе пропускати до 400 легкових автомобілів на добу

Сьогодні, 8 жовтня, на українсько-румунському кордоні запрацював новий автомобільний пункт пропуску «Біла Церква – Сігету-Мармацієй». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра інфраструктури України Миколу Калашника.

Він став третім автомобільним переходом між Закарпатською областю та Румунією і першим новим пунктом пропуску на цій ділянці кордону за майже два десятиліття.

На початковому етапі пункт пропуску зможе оформлювати до 400 легкових автомобілів на добу. Його відкриття має допомогти перерозподілити транспортні потоки та зменшити навантаження на інші переходи між Україною та Румунією.

Для запуску пункту пропуску українська сторона збудувала під'їзну дорогу та встановила модульну інфраструктуру для прикордонного й митного контролю. Румунська сторона облаштувала пункт пропуску та звела новий міст через річку Тису.

Наразі перехід працюватиме на тимчасовій інфраструктурі. Це перша черга проєкту, яка дозволить розпочати рух до завершення будівництва повноцінного комплексу.

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На кордоні з Румунією запрацював новий пункт пропуску Микола Калашник

Надалі пункт пропуску планують розширити для обслуговування вантажного транспорту та автобусів. Після завершення робіт він додатково зможе оформлювати до 360 вантажівок і 50 автобусів щодоби.

Особливе значення новий перехід матиме для жителів Солотвинської громади, до якої належить село Біла Церква. Тут проживає значна спільнота етнічних румунів, багато з яких мають родичів по інший бік кордону. Відкриття пункту пропуску має спростити поїздки до близьких.

Очікується, що новий маршрут також сприятиме розвитку прикордонних громад і розширенню торговельних можливостей між Україною та Румунією.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині може з'явитися перший пункт пропуску на кордоні з Румунією. Новий перехід планують облаштувати між Верховинським районом та румунським повітом Мармарош. Наразі на цій ділянці кордону немає жодного функціонуючого пункту пропуску.

За словами голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, питання відкриття переходу обговорюють на рівні президентів України та Румунії. Новий пункт пропуску має сприяти економічному розвитку гірських громад Верховинщини та Косівщини. Водночас терміни його відкриття поки не визначені.