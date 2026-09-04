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Ураження комплексу «Бастіон» у Криму: розвідка розкрила деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ураження комплексу «Бастіон» у Криму: розвідка розкрила деталі
Розвідка повідомила деталі операції у Криму
колаж: glavcom.ua

Комплекс «Бастіон» – це носій ракет «Циркон» та «Онікс»

Бійці спецпідрозділу ГУР Group 13 у межах операції на території тимчасово окупованого Криму в серпні успішно уразили російський береговий ракетний комплекс «Бастіон». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Комплекс «Бастіон» – це носій ракет «Циркон» та «Онікс», які РФ використовує для терористичних ударів по Україні.

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Також оператори Group 13 знищили та уразили два бензовози і командно-штабну машину російських загарбників на півострові.

До слова, у ніч на 16 серпня Військово-морські сили ЗСУ завдали удару по позиціях російського берегового ракетного комплексу «Бастіон» у тимчасово окупованому Криму. Українські військові уразили стартові позиції та місце дислокації комплексу. За даними ВМС, внаслідок атаки російські війська зазнали значних втрат в озброєнні та особовому складі.

Як повідомлялося, 12 серпня  Сили оборони України уразили диспетчерську вежу на військовому аеродромі «Саки» поблизу Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму. Під удар також потрапив об'єкт, який російські війська використовували для управління безпілотниками. 

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Теги: Крим ГУР

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