Вибухи в окупованому Донецьку, стрілянина у Миколаєві: головне за ніч 1 липня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 1 липня 2026 року

Безпілотники аткували окупований Донецьк, Оман надав США пропозицію щодо майбутнього Ормузької протоки, у Миколаєві сталася стрілянина, загинули люди.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 1 липня.

Вибухи в окупованому Донецьку

Пожежа в окупованому Донецьку фото: соціальні мережі

У ніч на 1 липня окупований Донецьк атакували безпілотники.

Повідомляється, що у Донецьку пролунала серія вибухів. Ймовірно, було уражено автостоянку логістичного транспорту окупантів.

Стрілянина у Миколаєві

Місце злочину фото: поліція Миколаївської області

У Миколаєві правоохоронці встановлюють обставини інциденту на проспекті Героїв України, внаслідок якого загинули двоє людей.

За словами очевидців, інцидент стався безпосередньо під час руху автомобіля Opel – всередині салону пролунало кілька пострілів, після чого некерований транспортний засіб виїхав на регульоване перехрестя.

Переговори Ірану та США

Мирні переговори США та Ірану стоять під питанням фото з відкритих джерел

Перспективи укладення мирної угоди між США та Іраном опинилися під загрозою після того, як Тегеран висунув низку нових умов для продовження діалогу.

Планувалося, що переговори відбудуться 30 червня в Досі, столиці Катару. Проте іранська делегація відмовилася від прямих контактів з американською стороною, запропонувавши натомість формат діалогу через катарських посередників. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що подальший прогрес повністю залежить від дій Вашингтона.

Майбутнє Ормузької протоки

Ормузька протока на постійній основі може стати інструментом фінансового та політичного тиску Ірану фото: AP

За словами регіонального дипломата та знайомого з ситуацією джерела в США, Оман нещодавно надав США та іншим союзникам пропозицію щодо майбутнього Ормузької протоки.

Регіональний дипломат сказав, що пропозиція, яка ще не була остаточно узгоджена, окреслює план для судноплавних компаній сплачувати сервісні збори за використання протоки, але вони не називатимуться зборами. Дипломат не уточнив різницю між сервісним збором та збором за проїзд.

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