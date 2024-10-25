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Генштаб похвалився роботою Сил оборони на окупованій Луганщині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Генштаб похвалився роботою Сил оборони на окупованій Луганщині
Українські військові уразили зенітний ракетний комплекс «Бук-М3» та знищили радіолокаційну станцію підсвічування цілей і наведення ракет (РПН) 9С36 ЗРК «Бук-М2» ворога
ілюстрація: Ген

Під прицілом наших захисників опинилися ворожі комплекси «Бук-М3» та «Бук-М2»

У ніч на 25 Сили оборони України уразили два зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) російських загарбників на тимчасово окупованій Луганщині. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«У ніч на 25 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в рамках виконання завдань щодо виявлення та ліквідації засобів протиповітряної оборони противника, уразили зенітний ракетний комплекс «Бук-М3» та знищили радіолокаційну станцію підсвічування цілей і наведення ракет (РПН) 9С36 ЗРК «Бук-М2» ворога», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цілі перебували на тимчасово окупованій території Луганської області за кілька десятків кілометрів від лінії бойового зіткнення.

«Послаблення протиповітряної оборони РФ робить вразливими для українських ударів інші важливі об'єкти противника як на фронті, так і у глибокому тилу», – пояснили захисники.

Нагадаємо, що в ніч на 25 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на Україну, використовуючи 63 ударні «шахеди» та інші дрони невстановленого типу. Атаки здійснювалися з напрямків російських міст Орел, Курськ і Приморсько-Ахтарськ. 

До слова, за даними аналітиків ISW, українські збройні сили в Курській області змогли добитись успіхів та просунутись біля Коренево.

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Теги: Луганщина ЗСУ Генштаб окуповані території системи ППО

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