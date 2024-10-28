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«Нова ера оборони»: Ізраїль замовив лазерні установки ППО на $500 млн

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Нова ера оборони»: Ізраїль замовив лазерні установки ППО на $500 млн
Міноборони Ізраїлю замовило лазерні установки ППО
фото із відкритих джерел

Міністерство оборони Ізраїлю пришвидшує роботу над системою лазерного перехоплення  для боротьби із  повітряними загрозами

Міноборони Ізраїлю 28 жовтня підписало контракти на суму $500 млн на постачання лазерних систем ППО Iron Beam. Про це пише CTech.

«Ця угода знаменує нову еру – «еру лазерної системи оборони», – сказав генеральний директор ізраїльського Міноборони Еяль Замір. Він уточнив, що перші наземні установки лазерної системи ППО почнуть працювати протягом 2025 року.

Угоди про постачання цієї зброї раніше досягли Адміністрація з досліджень, розвитку озброєння та технологічної інфраструктури – об'єднаний орган Міноборони та Армії оборони Ізраїлю, та оборонні компанії Rafael Advanced Defense Systems та Elbit Systems.

Iron Beam призначена для боротьби з різними повітряними цілями, включаючи реактивні та мінометні снаряди, БПЛА, крилаті ракети. Ці установки мають стати частиною багаторівневої оборони Ізраїлю та доповненням до системи ПРО «Залізний купол».

Виконавчий директор Rafael Йоав Тургеман нагадав, що на ці розробки пішло кілька років і що подібні лазерні установки, які тепер готові до розгортання, є першими такими в усьому світі.

Нанадаємо, внаслідок ударів Ізраїлю по Ірану вранці 26 жовтня були знищені системи протиповітряної оборони, призначені для захисту кількох ключових нафтопереробних і нафтохімічних підприємств, а також системи, які охороняють велике газове родовище та важливий порт на півдні країни.

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Теги: Ізраїль Міноборони озброєння системи ППО

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