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Ізраїль заявив про удар по військово-морській базі «Хезболли» в Бейруті

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ізраїль заявив про удар по військово-морській базі «Хезболли» в Бейруті
Ізраїльські винищувачі F-35 повертаються на авіабазу Неватім після авіаудару в Ємені, 20 липня 2024 року
фото: Israel Defense Forces

Перед ударами по Бейруту ЦАХАЛ попередив цивільних осіб про необхідність евакуації

Цієї ночі ночі Армія оборони Ізраїлю завдала удару по ключовій військово-морській базі «Хезболли» в Бейруті. Про це повідомляє The Times of Israel.

За словами військових, терористи використовували базу для зберігання швидкісних човнів, проведення випробувань і навчання своїх військово-морських сил.

Окрім того, удари ЦАХАЛу в Бейруті минулої ночі вразили склади зброї, командні центри та іншу інфраструктуру, яка була розташована у тому числі й під землею.

Перед ударами по Бейруту ЦАХАЛ попередив цивільних осіб про необхідність евакуації.

Також військові кажуть, що вони завдали ударів по інших частинах Лівану, зокрема по трьох командних центрах, що належать повітряним силам Хезболли, відомим як підрозділ 127. Ці командні центри є відповідальним за атаки безпілотників на Ізраїль.

Авіаудари відбуваються в той час, коли наземні сили Ізраїлю продовжують діяти проти терористичної групи на півдні Лівану.

Нагадаємо, 21 жовтня бульдозер армії оборони Ізраїлю зруйнував спостережну вежу та огорожу по периметру локації Миротворчих сили ООН у Лівані на півдні країни, а ЦАХАЛ наніс удар недалеко від міжнародного аеропорту Бейрута. Ізраїль завдав повітряних ударів по районах на південь від міжнародного аеропорту Бейрута, а також по трьох філіях банку Al Qard Al Hassan, який пов'язують із фінансуванням «Хезболли». Ці атаки стали частиною посилених ізраїльських дій проти фінансової мережі організації. 

Раніше стало відомо, що Ізраїль завдав понад 1300 авіаційних ударів по півдні Лівану, де концентруються військові сили Хезболли. У Міністерстві охорони здоров’я країни кажуть про 356 загиблих в результаті ударів, ще 1240 осіб отримали поранення.

До слова, Ізраїль заперечив свою причетність до вибухів пейджерів та рацій у Лівані. Про це заявив президент країни Іцхак Герцоґ. На питання щодо відповідальності Ізраїлю за атаки цього тижня в Лівані він відповів, що «категорично відкидає будь-який зв'язок з тією чи іншою операцією». Водночас президент не надав жодних доказів цього.

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Теги: Ізраїль армія військові навчання Ліван

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