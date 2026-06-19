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Ворожий удар по Харкову: кількість постраждалих зростає (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Ворожий удар по Харкову: кількість постраждалих зростає (фото)
Наслідки ворожих прильотів на Харківщині
фото: ДСНС Харківської області

Російська авіабомба понівечила Холодногірський район Харкова

Кількість постраждалих внаслідок чергового масованого удару російської авіації по Холодногірському району Харкова збільшилась до дев’ятьох осіб. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує «Главком».

Повідомляється, що окупанти вкотре поцілили по цивільній інфраструктурі, де немає жодних військових об'єктів.

За оновленими даними міської влади, травми різного ступеня важкості дістали мирні мешканці:

  • Загальна кількість постраждалих сягнула дев'ятьох людей.
  • Серед поранених опинилися четверо дітей, які на момент вибуху перебували вдома.
Ворожий удар по Харкову: кількість постраждалих зростає (фото) фото 1

Вибухова хвиля та уламки російського снаряда завдали значних збитків житловому масиву міста. Наразі зафіксовано пошкодження понад 40 приватних будинків.

Ворожий удар по Харкову: кількість постраждалих зростає (фото) фото 2

На місці прильотів продовжують працювати рятувальні служби, медики швидкої допомоги та комунальники, які ліквідовують наслідки атаки. 

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«Главком» писав, що уночі 19 червня росіяни завдали удару керованими авіабомбами по Холодногірському району Харкова – у місті спалахнула пожежа. За даними Терехова, станом на зараз у Холодногірському районі шестеро постраждалих та понад 40 пошкоджених приватних будинків.

Нагадаємо, 10 червня росіяни атакували Харків дронами – тоді постраждали п'ятеро людей, зокрема дитина.

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Теги: Харків авіаудар росія

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