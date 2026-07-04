Зеленський у Одесі провідав воїнів, які лікуються та проходять реабілітацію після поранень

Глава держави поспілкувався із захисниками, які брали участь у стримуванні окупантів та контрнаступальних діях у Херсоні

Президент відзначив захисників орденами «За мужність» І та ІІІ ступенів, медалями «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни»

В одному з медичних закладів Одеси президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами, які лікуються та проходять реабілітацію після поранень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Глава держави поспілкувався із захисниками, які брали участь у стримуванні окупантів та контрнаступальних діях у Херсоні та області, на Дніпровщині, Миколаївщині, зокрема захищали Кінбурнську косу та порт Одеси. У боях воїни дістали множинні осколкові поранення та важкі травми опорно-рухового апарату.

🙏🏻В одному з медичних закладів Одеси Президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами, які лікуються та проходять реабілітацію після поранень. pic.twitter.com/2Hg54DWkKl — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 4, 2026

«Радий бачити вас. Дякую за службу, за захист нашої держави, за ваші подвиги. Ми пишаємося вами і бажаємо швидшого одужання», – сказав Володимир Зеленський.

Президент відзначив захисників орденами «За мужність» І та ІІІ ступенів, медалями «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни».

Крім того, Володимир Зеленський поспілкувався з медиками, які провели успішні високотехнологічні операції воїнам із важкими травмами, в умовах бойових дій надавали хірургічну допомогу пораненим воїнам і здійснювали евакуацію на Херсонщині, Миколаївщині та Сумщині.

Глава держави нагородив пʼятьох медиків орденом Данила Галицького та медалями «За військову службу Україні».

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Раніше в Одесі напередодні Дня Військово-Морських сил ЗСУ президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами ВМС, привітав їх зі святом та відзначив державними нагородами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом на Одещину. Тут він провів нараду з командуванням Військово-Морських сил ЗСУ щодо безпекових питань у регіоні.