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Зеленський у Одесі провідав воїнів, які лікуються та проходять реабілітацію після поранень

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський у Одесі провідав воїнів, які лікуються та проходять реабілітацію після поранень
Глава держави поспілкувався із захисниками, які брали участь у стримуванні окупантів та контрнаступальних діях у Херсоні
фото: Офіс президента

Президент відзначив захисників орденами «За мужність» І та ІІІ ступенів, медалями «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни»

В одному з медичних закладів Одеси президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами, які лікуються та проходять реабілітацію після поранень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Глава держави поспілкувався із захисниками, які брали участь у стримуванні окупантів та контрнаступальних діях у Херсоні та області, на Дніпровщині, Миколаївщині, зокрема захищали Кінбурнську косу та порт Одеси. У боях воїни дістали множинні осколкові поранення та важкі травми опорно-рухового апарату.

«Радий бачити вас. Дякую за службу, за захист нашої держави, за ваші подвиги. Ми пишаємося вами і бажаємо швидшого одужання», – сказав Володимир Зеленський.

Президент відзначив захисників орденами «За мужність» І та ІІІ ступенів, медалями «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни».

Зеленський у Одесі провідав воїнів, які лікуються та проходять реабілітацію після поранень фото 1

Крім того, Володимир Зеленський поспілкувався з медиками, які провели успішні високотехнологічні операції воїнам із важкими травмами, в умовах бойових дій надавали хірургічну допомогу пораненим воїнам і здійснювали евакуацію на Херсонщині, Миколаївщині та Сумщині.

Глава держави нагородив пʼятьох медиків орденом Данила Галицького та медалями «За військову службу Україні».

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Раніше в Одесі напередодні Дня Військово-Морських сил ЗСУ президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами ВМС, привітав їх зі святом та відзначив державними нагородами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом на Одещину. Тут він провів нараду з командуванням Військово-Морських сил ЗСУ щодо безпекових питань у регіоні.

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Теги: Володимир Зеленський президент Офіс президента поранення Одеса

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