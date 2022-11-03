Звільнення полонених та новий держбюджет. П'ять важливих новин 3 листопада 

Триває 253 доба війни, наша перемога стала ближчою ще на день

Цього дня вся Україна раділа поверненню наших захисників додому

Сьогодні, у четвер, 3 листопада, «Главком» зібрав для вас у традиційну вечірню добірку найголовніші новини доби, що минає, аби наші читачі нічого не пропустили.

Відбувся черговий обмін полоненими

Сьогодні з російського полону вдалося звільнити 107 воїнів – шістьох офіцерів, 101 рядового та сержанта. Це наші хлопці зі ЗСУ, військово-морських сил, тероборони, Держприкоржонслужби, Нацполіції, Державної спеціальної служби транспорту, нацгвардійці, серед яких троє «азовців». 74 бійці захищали «Азовсталь».

У Кремлі назріває криза

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що правляча російська верхівка втрачає важелі впливу і влада переходить до рук кримінально-терористичного угрупування.

Як повідомлялося, російські еліти та силовики усвідомлюють, що диктатор Володимир Путін перетворився на геополітичного бандита. Більше не доцільно ставити знак рівняння між ним та Росією, тому вони можуть піти на «персональне перезавантаження» першої особи. Про це заявив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. Раніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що певні підготовчі процеси до усунення президента РФ Володимира Путіна від влади вже йдуть.

Між іншим, стало відомо, хто переконав Путіна напасти на Україну: це були секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев та директор ФСБ Олександр Бортніков.

А тим часом мобілізований особовий склад рашистів має низький рівень морально-психологічного стану, що призводить до надзвичайних подій у місцях дислокації. Так, в підрозділах 57 мотострілецької дивізії так званих територіальних військ, на етапі злагодження в Казані, самовільно залишило частину понад 15 осіб солдат і сержантів, а під час передислокації в Україну ще двоє мобілізованих вчинили самогубства. Крім того, основною проблемою вже діючих окупаційних підрозділів, крім приватних військових кампаній, залишається низька навченість особового складу та швидкий вихід з ладу бойової техніки, що знята зі зберігання і не пройшла відповідного обслуговування.

Рашисти продовжують ядерний терор

2 листопада у результаті рашистських обстрілів пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв‘язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою. О 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включились всі 20 дизель-генераторів. Пального для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб. Розпочався зворотний відлік часу.

Тим часом інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) завершили перевірку трьох об'єктів в Україні на наявність заявленої рашистами «брудної бомби». Експерти не виявили жодної незаявленої ядерної діяльності.

Рекорд із найбільш завчасного прийняття бюджету за історію України

Сьогодні, 3 листопада, Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому державний бюджет на 2023 рік. «За» проголосували 295 парламентарів, 35 – утрималися.

Тим часом між Мінфіном та економічним штабом Банкової розгоряється суперечка. Міністр фінансів Сергій Марченко критично оцінює податкові ініціативи економічного штабу при Кабінеті міністрів, який започаткували два заступники керівника Офісу президента, адже очільник Мінфіну не залучений до процесу обговорення податкової реформи.

На думку міністра ідея реформування податкової системи України під час війни не є слушною.

Кабмін призначив нового голову «Нафтогазу» і перший скандал із посадовцем

Уряд призначив ексміністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова головою правління НАК «Нафтогаз України». До слова, Чернишова тільки сьогодні звільнено із попередньої посади.

Водночас Національне агентство з питань запобігання корупції вважає, що призначення Олексія Чернишова керівником «Нафтогазу» є незаконним, оскільки порушує закон «Про запобігання корупції».

Як стало відомо, загальний збиток групи «Нафтогаз» за підсумками роботи у першому півріччі 2022 року склав 57,17 млрд грн. Зокрема, збиток за перший квартал 2022 року склав 57,58 млрд грн.

Серед факторів збитковості компанії у першому кварталі компанія також вказує руйнування активів внаслідок обстрілів з боку РФ. Водночас у другому кварталі компанія декларує прибуток у розмірі 0,42 млрд грн.

Нагадаємо, триває 251-тя доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.