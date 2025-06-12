Вибори президента у Польщі. Верховний суд дозволив перерахунок голосів

Суд отримав скарги на порушення під час складання протоколів про результати голосування

Перерахунок голосів відбудеться у 13 виборчих комісіях

Верховний суд Польщі дозволив перерахунок голосів у деяких виборчих комісіях під час президентських виборів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polsat News.

Зазначається, до Верховного Суду надійшли скарги щодо порушень під час складання протоколів про результати голосування та підрахунку голосів на окремих дільничних виборчих комісіях. «Постановою від 11 червня 2025 року Верховний Суд допустив огляд бюлетенів для голосування з кількох виборчих комісій», – йдеться в повідомленні.

Судді погодилися з частиною виборчих протестів, які стосувалися так званих аномалій у деяких виборчих дільницях. Так, перерахунок голосів відбудеться у 13 виборчих комісіях, аби «встановити кількість дійсних голосів, відданих за окремих кандидатів на посаду президента Республіки Польща».

Як повідомляли ЗМІ, під час підрахунку голосів після закінчення другого туру президентських виборів в одній з виборчих комісій у Мінську Мазовецькому сталася підміна результатів кандидатів. Тим часом голова виборчої комісії назвав це помилкою.

Варто зазначити, що переголосування не вплине на фінальний результат, оскільки Навроцький переміг Тшасковського з відривом у понад 369 тис. голосів.

Нагадаємо, польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що зміна президента Польщі не вплине на підтримку України та проєвропейський курс Варшави. Попри перемогу опозиційного кандидата Кароля Навроцького на президентських виборах, Польща зберігатиме послідовність у геополітичних питаннях.

Як повідомлялося, новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що «на цей момент» не підтримує вступ України до Європейського Союзу. Втім Навроцький погодився, що Польща повинна підтримувати Україну «зі стратегічного та геополітичного погляду», та наголосив, що найбільшою загрозою для Варшави є Росія. Не вперше Навроцький виступає проти євроінтеграції України. Ще взимку він заявляв, що Києву немає місця ні в НАТО, ні в ЄС, допоки Україна не відповість за «злочини на Волині».

Раніше Навроцький заявив, що очікує продовження партнерства з Україною, однак, це вимагатиме діалогу й щодо історії. Після результатів виборів президент Володимир Зеленський привітав Навроцького з перемогою, і написав пост-звернення до нового очільника Польщі. Навроцький не пройшов повз та відповів на це.

До слова, ставлення польського суспільства до українців значно погіршилося протягом останніх двох років, показують нові соціологічні дослідження. Якщо на початку війни поляки масово допомагали біженцям, то зараз антипатія до українців уперше перевищила симпатію.