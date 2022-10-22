Банкова про чергову масовану ракетну атаку: мрії окупантів інфантильні

Уранці жовтня окупанти випустили ракети майже по всіх регіонах України

Російські терористи воюють з цивільною інфраструктурою та людьми

Офіс президента України відреагував на чергову масовану атаку російських окупантів на Україну.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що чергові ракетні обстріли свідчать, що російські терористи воюють з цивільною інфраструктурою та людьми.

«Нічого, витримаємо. Мрія росіян про проблеми в тилу і припинення звільнення територій України – інфантильна. Ми стаємо лише зліші, щодня. А це означає, що будемо давати ще сильнішу відповідь», – заявив він.

Нагадаємо, близько 7:30 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Під час неї окупанти масовано атакували Україну ракетами.

Так, львів’яни вранці 22 жовтня чули вибухи. В області працювала ППО.

Раніше над Дністровським районом Чернівецької області літак ЗСУ збив ракету, яка впала в озеро.

Крім того, у Хмельницькій області вранці 22 жовтня було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

У Луцьку є прильоти в об‘єкт енергетики.

Також у суботу вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.

Згодом стало відомо, що в Київській області сили ППО збили кілька ракет, що летіли на столицю.

Також російські окупанти завдали ракетних ударів по важливих енергетичних об’єктах у Кропивницькому та Голованівському районах Кіровоградщини.