Нардепи «Євросолідарності» знову зірвали засідання Верховної Ради (фото)

«ЄС» протестує проти санкції, накладених на Порошенка

Парламентська фракція «Європейська Солідарність» другий день поспіль блокує роботу Верховної Ради через санції проти Петра Порошенка. Сьогодні, 14 лютого, народні обранці заступили прохід прем’єр-міністру Денису Шмигалю, унаслідок чого засідання було закрито. Про це повідомила народна депутатка Мар’яна Безугла на своїй сторінці у фейсбуці.

На сьогоднішньому засіданні мала відбутись година запитань до уряду.

«Євросолідарність заблокувала Шмигаля. Засідання Верховна Рада України закрили», – написала Безугла.

Нагадаємо, 13 лютого спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук достроково закрив засідання парламенту після того, як народні депутати заблокували трибуну через санкції РНБО проти лідера «ЄС» Петра Порошенка.

Як відомо, 12 лютого про санкції РНБО проти експрезидента, депутата Петра Порошенка «Главкому» повідомили власні джерела. На наступний день інформація офіційно підтвердилася. За даними джерел «Главкома», рішення готувалося довго. І очікувалося, що воно буде прийняте ще у січні. Саме тоді соратники Порошенка синхронно попереджали про це. Та 19 січня у списку підсанкційних прізвища експрезидента не виявилося.

Порошенко дуже швидко відреагував на санкції, які запроваджені проти нього РНБО. У своєму відеозверненні він зазначив, що введення санкцій не стало для нього новиною. За словами політика, він мав усю інформацію про підготовку, але до останнього не вірив, що це трапиться.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що зніме санкції проти Порошенка, якщо виведені з країни гроші – будуть повернуті у бюджет і скеровані на Збройні сили.