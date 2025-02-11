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Депутати викликали Лісового на доповідь у Раду щодо вчительських зарплат

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Депутати викликали Лісового на доповідь у Раду щодо вчительських зарплат
фото: facebook.com oksenlisovyi

Улітку 2024 року міністр Лісовий зазначав, що середня зарплата вчителя в Україні становить 12 тис. грн

Народні депутати проголосували за виклик на доповідь у парламенті міністра освіти та науки Оксена Лісового. Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ірина Геращенко.

За відповідне рішення проголосували 185 народних обранців.

«Запропонував заслухати його щодо ситуації із зарплатами вчителів, вихователів, помічників вихователів, технічних працівників. Загалом ситуація в галузі освіти катастрофічна», – написав Гончаренко.

Улітку 2024 року міністр Лісовий зазначав, що середня зарплата вчителя в Україні становить 12 тис. грн. А в педагогів-дошкільників – узагалі 6 тис. грн. На 2025 рік в уряді анонсували надбавки вчителям:

  • 1000 грн – з 1 січня 2025 року (1300 грн до сплати податків);
  • 2000 грн – з 1 вересня 2025 року (2600 грн до сплати податків).

«Я розумію, що це рішення не розвʼязує всіх проблем, які існують сьогодні із зарплатою вчителів, та воно є першим кроком до зміни ситуації навіть в умовах воєнного стану й дефіциту бюджету», – казав тоді міністр.

До слова, у 2025 році розмір щомісячної доплати для педагогічних працівників відрізнятиметься залежно від їхнього обсягу навчального навантаження чи педагогічної роботи.

Нещодавно міністерство освіти й науки України на сторінці у соціальній мережіопублікувало допис, в якому роз'яснюється, що педагоги з мінімальною зарплатнею отримають додаткову «вчительську тисячу».

Однак під дописом зібралось чимало гнівних коментарів щодо виплат. Користувачів мережі обурює те, що сума доплати, на їхню думку, незначна, а розмов та заяв щодо цих коштів занадто багато.

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Теги: міністр зарплата Ірина Геращенко Олексій Гончаренко Оксен Лісовий

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