Зеленський утворив нову військову адміністрацію на Запоріжжі

Глава держави призначив начальника новоутвореної сільської військової адміністрації

Президент Володимир Зеленський видав указ про утворення Воздвижівської сільської військової адміністрації Пологівського району Запорізької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відповідний указ на сайті Офісу президента.

Виконанння указу Зеленський доручив Генеральному штабу Збройних Сил України та Запорізькій обласній державній адміністрації.

Начальником Воздвижівської сільської військової адміністрації призначено Валерія Денисенка.

Нагадаємо, завдяки нещодавнім законодавчим змінам в місцевих адміністраціях з'явилася посада заступника голови з питань оборони.

До слова, на початку червня Зеленський підписав указ, яким кардинально реформував систему державної підтримки, правового захисту та реабілітації українських воїнів і цивільних громадян, постраждалих від російської агресії. Було ліквідовано чотири застарілі консультативні органи з питань захисту прав захисників, які функціонували з 2020–2022 років. Натомість при президентові України створено єдиний вищий орган – Координаційну раду з питань захисту прав ветеранів війни, полонених та зниклих безвісти.