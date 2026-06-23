Сівковича та його спільників викрито на незаконному привласненні землі у Києві

Для реалізації плану Сівкович залучив службових осіб держпідприємства та підконтрольну йому організацію у Києві

Розслідування встановило, що протягом 2006-2021 років Сівкович та його спільники розробили шахрайський план з метою заволодіння державною нерухомістю

Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора задокументували нові злочини колишнього заступника секретаря РНБО України – Володимира Сівковича, який переховується за межами України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

«За матеріалами справи, експосадовець причетний до привласнення недобудованого комплексу Республіканської клінічної лікарні та прилеглої земельної ділянки у 21,36 га на території Києва», – йдеться в повідомленні СБУ.

За даними відомства, оціночна вартість цього об’єкта становить 300 млн грн.

Як встановило розслідування, з метою заволодіння державною нерухомістю протягом 2006-2021 років Сівкович та його спільники розробили шахрайський план. Схема полягала у створенні штучної заборгованості замовнику будівництва лікарні, а потім у використанні цих боргів для заволодіння цілим майновим комплексом під час процедури банкрутства.

Встановлено, що для реалізації плану Сівкович залучив службових осіб держпідприємства та підконтрольну йому організацію у Києві.

«Цей підрядник спочатку уклав угоду з держпідприємством-забудовником лікарні на коригування проєкту та завершення будівництва медкомплексу на суму в 30 млн грн», – уточнюють в СБУ.

Як зазначили у відомстві, приватна компанія не виконала взяті на себе зобов’язання, чим «загнала» в борги перед кредиторами державного підрядника.

Після цього фігуранти продали афілійованому відомому забудовнику корпоративні права на свою проєктну організацію разом із правом вимоги штучної заборгованості. У подальшому відбулося привласнення майнового комплексу лікарні в обмін на погашення цієї суми.

В СБУ зазначають, що наразі в суді розглядається справа щодо повернення довгобуду у власність держави.

На підставі зібраних доказів Сівковичу і двом його бізнес-партнерам, що перебувають за кордоном, повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою); ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою); ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 (організація, зловживання службовим становищем, що призвело до значних збитків).

«Після проведення обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів підозру отримав їхній спільник – юрист приватної компанії, що брала участь в оборудці на користь Сівковича», – інформують в СБУ.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Раніше речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко в інтерв'ю «Главкому» повідомив, що ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович та Андрій Клюєв у координації з п’ятою службою ФСБ підбирають громадян України до підривної діяльності. Вони ж і сформували список лояльних до Росії осіб, яких планувалося використати в окупаційних органах влади.

Наприклад, колишній голова управління Служби безпеки України у Криму Олег Кулініч на момент вторгнення РФ перебував на постійному зв’язку із Сівковичем. Для конспірації він узяв псевдонім «Котигорошко». Також Кулініч знав про напад Росії 24 лютого 2022 року, але навмисне приховав цю важливу інформацію від керівництва та заборонив відправляти будь-яку документацію з цього приводу до Центрального управління СБУ.

У вересні 2023 року правоохоронці оголосили підозру Нестору Шуфричу у державній зраді. За даними СБУ, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Володимира Сівковича. Останній втік до Москви ще у 2014 році, де створив потужну «кротоферму» для підривної діяльності проти України.

У лютому 2026 року було завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно екснардепа України трьох скликань, колишнього заступника секретаря РНБО, ексвіцепрем’єра Володимира Сівковича. За даними слідства, екссекретар РНБО, володіючи чутливою інформацією про події в Україні, почав працювати на російські спецслужби та допомагав проводити підривну діяльність проти України. Зазначається, що ФСБ поставила завдання Сівковичу залучити до роботи відомих політичних діячів України, впливати на суспільну думку, поширювати російські наративи серед населення про некомпетентність керівництва держави, зокрема, правоохоронних, розвідувальних органів, військового керівництва тощо, використовуючи повноваження, надані політичним діячам.