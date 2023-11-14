Нардепка Геращенко розповіла про антиукраїнські операції Дубінського на «плюсах»

«Українські сенсації» агента Буратіно запустили чимало брудних фейків»

Вчора, 13 листопада, нардеп Олександр Дубінський отримав підозру в державній зраді – слідство встановило, що він разом з соратниками дискредитував імідж України на міжнародній арені. Депутат також був керівником проєкту «Українські сенсації» телеканалу «1+1», який роками проводив антиукраїнські спецоперації, про що розповіла нардепка Ірина Геращенко.

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«Українські сенсації» агента Буратіно запустили чимало брудних фейків й про мене і мою родину. Його пропагандисти лазили під парканом котеджного містечка, де живе моя сімʼя, вони дискредитували мою роботу на посаді прессекретаря президента», – заявила депутатка.

За словами Геращенко, завданням російської агентури завжди було знецінення проукраїнського політичного табору і особистісна дискредитація політиків, які працювали з президентами Ющенком і Порошенком. Геращенко додала, що все це виходило на мільйонну аудиторію каналу «1+1», який багато років «системно проводить антиукраїнські спецоперації», починаючи з 2003 року.

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«Це там крутили ролик про три сорти українців, про Катерину Ющенко – «ваша дружина американка», сюжети про Порошенка, який вбив брата, Геращенко, яка «мала роман», Гонтарєву, в якої «горіла хата», Барну «корупціонера», і багато іншого. В 2018-2020 кожен випуск «української сенсації» був присвячений нашій команді. Ніхто ніколи ні за що не вибачився», – йдеться у повідомленні.

Геращенко додала, що Дубінський свої наративи просував не лише в соцмережах, а на каналі з мільйонною аудиторією.

«Нагадаю, акціонерами Плюсів залишаються Коломойський і родина Медведчуків. В Плюсів все добре. Вони отримують сотні мільйонів гривень державного бюджету. Агенти Мальвіна і ко продовжують брехати, маніпулювати і отруювати мізки українців. За вказівкою Банкової чи інших кураторів, як потім зʼясується? От же в чому питання», – зазначила нардепка.

Ірина Геращенко підкреслила, що жоден редактор, керівник, головред, творчий колектив телеканалу не виступили проти того, що показували у випусках проєкту.

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Нагадаємо, 13 листопада Печерський районний суд Києва ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Дубінський перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня.

До цього працівники ДБР спільно з СБУ викрили злочинну організацію, до складу якої входили чинний та колишній народні депутати, помічник одного з них, а також експрокурор. Підозру у державній зраді та участі в злочинній організації отримав чинний депутат Дубінський, який здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ. Його парламентському колезі – нині позбавленого мандату екснардепа Андрію Деркачу – також повідомлено про підозру в участі в злочинній організації.