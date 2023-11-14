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Нардепка Геращенко розповіла про антиукраїнські операції Дубінського на «плюсах»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Нардепка Геращенко розповіла про антиукраїнські операції Дубінського на «плюсах»
Депутатка нагадала про деякі фейки, які телеканал показував мільйонній аудиторії
Фото: скріншот відео Гроші

«Українські сенсації» агента Буратіно запустили чимало брудних фейків»

Вчора, 13 листопада, нардеп Олександр Дубінський отримав підозру в державній зраді – слідство встановило, що він разом з соратниками дискредитував імідж України на міжнародній арені. Депутат також був керівником проєкту «Українські сенсації» телеканалу «1+1», який роками проводив антиукраїнські спецоперації, про що розповіла нардепка Ірина Геращенко.

«Українські сенсації» агента Буратіно запустили чимало брудних фейків й про мене і мою родину. Його пропагандисти лазили під парканом котеджного містечка, де живе моя сімʼя, вони дискредитували мою роботу на посаді прессекретаря президента», – заявила депутатка.

За словами Геращенко, завданням російської агентури завжди було знецінення проукраїнського політичного табору і особистісна дискредитація політиків, які працювали з президентами Ющенком і Порошенком. Геращенко додала, що все це виходило на мільйонну аудиторію каналу «1+1», який багато років «системно проводить антиукраїнські спецоперації», починаючи з 2003 року.

«Це там крутили ролик про три сорти українців, про Катерину Ющенко – «ваша дружина американка», сюжети про Порошенка, який вбив брата, Геращенко, яка «мала роман», Гонтарєву, в якої «горіла хата», Барну «корупціонера», і багато іншого. В 2018-2020 кожен випуск «української сенсації» був присвячений нашій команді. Ніхто ніколи ні за що не вибачився», – йдеться у повідомленні.

Нардепка Геращенко розповіла про антиукраїнські операції Дубінського на «плюсах» фото 1

Геращенко додала, що Дубінський свої наративи просував не лише в соцмережах, а на каналі з мільйонною аудиторією.

«Нагадаю, акціонерами Плюсів залишаються Коломойський і родина Медведчуків. В Плюсів все добре. Вони отримують сотні мільйонів гривень державного бюджету. Агенти Мальвіна і ко продовжують брехати, маніпулювати і отруювати мізки українців. За вказівкою Банкової чи інших кураторів, як потім зʼясується? От же в чому питання», – зазначила нардепка.

Ірина Геращенко підкреслила, що жоден редактор, керівник, головред, творчий колектив телеканалу не виступили проти того, що показували у випусках проєкту.

Нагадаємо, 13 листопада Печерський районний суд Києва ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Дубінський перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня.

До цього працівники ДБР спільно з СБУ викрили злочинну організацію, до складу якої входили чинний та колишній народні депутати, помічник одного з них, а також експрокурор. Підозру у державній зраді та участі в злочинній організації отримав чинний депутат Дубінський, який здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ. Його парламентському колезі – нині позбавленого мандату екснардепа Андрію Деркачу – також повідомлено про підозру в участі в злочинній організації.

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Теги: 1+1 Олександр Дубінський Ірина Геращенко депутат

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