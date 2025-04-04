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Народний депутат України недаремно бігав вранці навколо Капітолію (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Народний депутат України недаремно бігав вранці навколо Капітолію (фото)
Нардеп Жан Беленюк знайшов $100
фото: Zhan Beleniuk/Facebook

Жан Беленюк розповів, що знайшов під час пробіжки

Народний депутат Жан Беленюк під час пробіжки неподалік Капітолію виявив несподівану знахідку – $100. Про це повідомляє Главком з посиланням на допис Беленюка у Facebook.

«Вийшовши після робочого дня на пробіжку, неподалік Капітолія, знайшов 100$. Висновок – бігати корисно», – йдеться у дописі.

Народний депутат України недаремно бігав вранці навколо Капітолію (фото) фото 1
фото: Zhan Beleniuk/Facebook

Зокрема, у дописі Беленюк жартома звернувся до голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики: «Данило Гетманцев, куди сплачувати податок і в якій валюті?».

Користувачі соцмереж у коментарях під дописом жартують, що, можливо, ці гроші мічені, і додають, що тепер депутат може потрапити під підозру у взятті хабаря.

Народний депутат України недаремно бігав вранці навколо Капітолію (фото) фото 2
скріншот

Раніше Жан Беленюк повідомив про крадіжку годинника на Олімпійських іграх-2024. За його словами, це зробили прибиральниці в олімпійському селищі. Також він пригадав, що коли ігри були у Бразилії, то «крали протягом усієї Олімпіади», а в Парижі «злодії були обережніші».

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Теги: Жан Беленюк

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