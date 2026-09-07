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Новий голова Агентства відновлення окреслив пріоритети роботи

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Новий голова Агентства відновлення окреслив пріоритети роботи
Івана Федорова представлено колективу Агентства відновлення як нового керівника
фото: Іван Федоров/Telegram

За словами Федорова, головним завданням Агентства є якомога швидше захищати ключові об’єкти та водночас продовжувати відновлення країни

Сьогодні, 7 вересня, новий голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Іван Федоровий представив пріоритети роботи Агентства на найближчий час. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Telegram.

«Спільно з міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколою Калашником, пані послом Європейського Союзу в Україні Катаріною Матерновою, керівницею регіонального хабу Європейського інвестиційного банку у Східній Європі Крістіною Мікуловою та колективом говорили про ключові виклики, які постали перед Україною та посиляться напередодні опалювального сезону», – йдеться у повідомленні.

Федоров наголосив, що щоденні ворожі атаки спрямовані на руйнування інфраструктури, а під ударом опинятиметься все, що забезпечує життєдіяльність держави. За його словами, головним завданням Агентства є якомога швидше захищати ключові об’єкти та водночас продовжувати відновлення країни. «Тут точно стане в нагоді унікальний досвід Запорізької області з захисту критичної інфраструктури та швидкого відновлення після ударів», – сказав він.

Іван Федоров також наголосив на важливості прозорості та запевнив, що суспільний запит на відкритість буде врахований. За його словами, наразі немає підстав приховувати ціни та вартість робіт, тож відповідні дані зроблять публічними. Крім того, в Агентстві планують запровадити відкритий рейтинг підрядників.

«Маємо вибудувати однаково зрозумілі правила роботи для всіх – підрядників, партнерів, наших регіональних команд. Тільки так створимо систему захисту та відновлення, яка посилюватиме енергонезалежність держави, захист критичної інфраструктури, відновлення регіонів, особливо прифронтових, які найбільше страждають від бойових дій», – наголосив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Нагадаємо, 4 вересня Кабмін звільнив Івана Федорова з посади голови Запорізької ОДА та призначив головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Зауважимо, що ще 30 липня «Главком» повідомляв, що Сухомлин залишає посаду голови Агентства. Тоді джерела видання в уряді розповіли, що посадовець уже підготував заяву про звільнення за власним бажанням.

До слова, Сергій Сухомлин очолив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури у жовтні 2024 року. У серпні він підтвердив «Главкому», що залишає посаду. За його словами, рішення пов’язане зі зміною урядової команди та тривалою роботою в умовах значного навантаження.

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Теги: Іван Федоров

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