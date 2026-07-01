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Рада підтримала встановлення в Україні нової держнагороди

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Рада підтримала встановлення в Україні нової держнагороди
За законопроєкт проголосували 274 народні депутати
фото: скриншот з відео

Нагороду вручатимуть за заслуги у підтримці курсу України на членство в ЄС

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає встановлення нової державної нагороди – ордена Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Раду.

За законопроєкт проголосували 274 народні депутати.

«Документ визначає, що цим орденом нагороджуватимуть громадян України та іноземців за визначні особисті заслуги у підтримці курсу на набуття країною повноправного членства в ЄС, вагомий внесок у посилення стійкості України, захист безпеки всієї Європи та зміцнення міжнародного співробітництва», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 28 червня запропонував запровадити нову державну нагороду – орден Європи.

«Ураховуючи важливе значення для України євроінтеграційних процесів, для відзначення визначних особистих заслуг у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі, вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами пропонується встановити орден Європи, яким нагороджувати громадян України та іноземців», – йшлося в пояснювальній записці до законопроєкту.

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Теги: Верховна Рада державні нагороди

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