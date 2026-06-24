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Україна звернулася до партнерів на тлі військових навчань у Білорусі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Україна звернулася до партнерів на тлі військових навчань у Білорусі
Білорусь викликала тисячі військовозобов'язаних на перевірку
фото: Міноборони Білорусі

Мінськ посилює свою військову присутність поблизу кордонів України та країн НАТО

Україна закликає міжнародну спільноту залишатися пильною у світлі військових навчань, що проводяться зараз у Гродненській області Білорусі. Як інформує «Главком», про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмрежі Х.

«З 20 червня по 2 липня військовий комісаріат Ошмянського району повідомляє приблизно 2000 призовників та створює попередні пункти збору. Хоча офіційно ці заходи класифікуються як рутинна перевірка даних, вони слугують тактикою залякування сусідніх держав. Керівництво Білорусі не демонструє намірів щодо деескалації», – наголосив Сибіга.

За його словами, Мінськ посилює свою військову присутність поблизу кордонів України та країн НАТО, і ця стратегія відповідає інтересам Кремля, використовуючи політичний шантаж, який прямо суперечить публічним заявам білоруського керівництва щодо миру.

«Україна продовжує уважно стежити за діяльністю Білорусі, повторює свої застереження Мінську щодо поглиблення участі в російській агресії та закликає міжнародну спільноту посилити тиск на режим Лукашенка», – сказав міністр.

Нагадаємо, у Білорусі розпочалися мобілізаційні навчання за участю військових комісаріатів Гродненської області. За розпорядженням військового комісара Гродненської області з 20 червня військовий комісаріат Ошмянського району розпочав оповіщення військовозобов'язаних для контрольної явки та звірки облікових даних. У межах заходів планується оповістити близько двох тисяч громадян.

Раніше Зеленський поставив Лукашенку ультиматум щодо техніки на кордоні з Україною. Глава України додав, що РФ зараз буде продовжувати штовхати Лукашенка у війну, і той «розуміє, що Україна буде відповідати».

До того ж Зеленський заявив, що Білорусь неодноразово отримувала сигнали від України щодо необхідності припинити допомогу Росії. Зокрема, йдеться про ретранслятори, які використовуються для координації ударів російських та іранських дронів по українській території. За словами глави держави, питання ретрансляторів існує вже давно і пов’язане з жертвами серед українців. Він наголосив, що білоруське керівництво було поінформоване про проблему через канали розвідки та силових структур.

Стосовно загрози для України з білоруського напрямку В ГУР зауважили, що вона наразі зберігає «потенційний, проте обмежений характер». «Главком» оприлюднив документ – дані відомства про чисельність армії Лукашенка.

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Теги: Білорусь Україна Андрій Сибіга

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