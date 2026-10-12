Сибіга пояснив, чому Європа має посилити підтримку України

Сибіга: Росія робить ставку на зиму. Європа має зробити ставку на Україну

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Європу посилити підтримку України. Він наголосив, що додаткові системи протиповітряної оборони допоможуть рятувати життя, а посилення тиску на агресора наблизить справедливий мир. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

«Росія робить ставку на зиму. Європа має зробити ставку на Україну. Кожна система протиповітряної оборони рятує життя. Росія розуміє лише силу: що сильніший тиск на агресора, то ближчим є справедливий мир», – сказав міністр.

Сибіга наголосив: «Безпека України – це безпека Європи».

Нагадаємо, верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич пояснив, чому підтримка України важлива для безпеки всього європейського континенту. За його словами, поки російські війська зосереджені на війні проти України, ризик масштабного нападу на територію Альянсу залишається відносно низьким.

Також Алексус Гринкевич заявив, що європейці повинні посилити підтримку України у відповідь на російські гібридні атаки. Хоча в Європі набирають силу політичні сили, які критикують подальшу підтримку України, а у 2027 році мають відбутися вирішальні вибори, генерал висловив переконання, що ці сили будуть «поглинені» «центральною роллю» України для європейської безпеки.