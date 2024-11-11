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В Україні розпочала роботу місія МВФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Україні розпочала роботу місія МВФ
Раніше Україна отримала черговий транш від МВФ завдяки п'ятому перегляду програми розширеного фінансування
фото з відкритих джерел

МВФ розпочинає місію для шостого перегляду програми співпраці з Україною

Сьогодні, 11 листопада, стартує робота місії Міжнародного валютного фонду для шостого перегляду програми співпраці з Україною. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики, народний депутат Ярослав Железняк.

Як зазначив нардеп, попередньо Україна виконала більшість критеріїв програми, багато з яких достроково. Він також додав, що наразі залишається невирішеним питання податкового законодавства.

Железняк наголосив, що українська влада обіцяла міжнародним партнерам податковий законопроєкт ще у вересні, однак він все ще очікує на підпис президента.

Нагадаємо, що Україна отримала черговий транш від МВФ завдяки успішному, п'ятому, перегляду програми розширеного фінансування обсягом $15,6 млрд. Раніше Рада МВФ завершила п'ятий перегляд програми розширеного фінансування для України, в результаті чого країна отримає близько $1,1 млрд, які підуть на підтримку державного бюджету.

МВФ відзначає, що українська економіка продовжує демонструвати стійкість, попри складні обставини. Виконання умов програми EFF залишається на високому рівні. Влада країни досягла всіх кількісних показників ефективності станом на кінець червня і завершила виконання чотирьох структурних контрольних вимог.

До слова, за прогнозами МВФ, показник економічного зростання України за підсумками 2024 року становитиме 3,0%, в той час як наступного року знизиться до 2,5%.

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Теги: МВФ економіка фінансування

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