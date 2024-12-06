Лукашенко попросив розмістити у Білорусі «Орєшнік». Що відповів Путін

Російський диктатор відповів, що вважає можливим розміщення «Орєшніка» на території Білорусі у другій половині 2025 року

Путін: Об'єкти ураження «Орєшніком» з території Білорусі у «ймовірного противника» визначатиме військово-політичне керівництво Мінська

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з проханням розмістити на території країни російську так звану систему «Орєшнік». Про це Лукашенко заявив на засіданні Вищої держради Союзної держави 6 грудня, цитує державне інформагентство Білорусі «БелТА», та Путін, якого цитує пропагандистське видання «РИА Новости».

На думку Лукашенка, таке рішення посилило б оборону як Союзної держави в умовах «зростаючої загрози з боку Заходу», так і білоруської території.

Путін відповів, що вважає можливим розміщення «Орєшніка» на території Білорусі у другій половині 2025 року. За словами глави Кремля, об'єкти ураження «Орєшніком» з території Білорусі у «ймовірного противника» визначатиме військово-політичне керівництво Мінська.

Як відомо, сьогодні, 6 грудня, Володимир Путін прибув до Мінська для участі в засіданні Вищої держради Союзної держави. Олександр Лукашенко та Володимир Путін підписали договір про гарантії безпеки Союзної держави. Він дозволяє використовувати будь-які засоби, зокрема російську ядерну зброю, для захисту обох країн.

Нагадаємо, Росія застосувала «експериментальну балістичну ракету середньої дальності» під час атаки на Дніпро. Ймовірно, країна має лише кілька таких ракет. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на американського чиновника. Як зазначив співрозмовник ЗМІ, США знали про можливість використання ракети і заздалегідь попередили Україну та інші країни.

Пізніше повідомлялося, що очільник Кремля Володимир Путін у своєму зверненні повідомив, що російські війська 21 листопада вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орєшнік». Диктатор заявив про «успішне випробування» нового озброєння. За його словами, нібито під час атаки було уражено «промисловий комплекс, який виробляє ракетну техніку».

До слова, військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що Росія намагається розширити потужності з виробництва ракет середньої дальності.