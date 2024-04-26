Суд відсторонив від посади заступника глави Запорізької облради

Посадовця буде відсторонено від посади на один місяць

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відсторонив від посади заступника голови Запорізької облради, якого викрили на наданні понад 650 тис. грн хабаря. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Посадовця буде відсторонено від посади на один місяць.

Слідство стверджує, що задокументувало чотири епізоди протиправної діяльності заступника голови Запорізької облради, його помічника та депутата вказаної ради, а саме чотири передачі грошових коштів на загальну суму понад 650 тис.

Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України. За це їм загрожує до 10 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Як повідомлялося, Служба безпеки спільно з Національним антикорупційним бюро ліквідували масштабну корупційну схему до якої причетне керівництво Запорізької обласної ради. Зокрема, за інформацією правоохоронців у результаті комплексних заходів на передачі хабаря викрито заступника голови облради, його помічника і місцевого депутата.

За даними слідства, посадовці намагалися підкупити директора обласного медичного закладу.

Як повідомлялося, Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров анонсував кадрові чистки в Запорізькій обласній раді, повноваження якої виконує Запорізька ОВА. Планується звільнити двох заступників голови облради та скоротити апарат, що дозволить зекономити до 18 млн грн на рік.