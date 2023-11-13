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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Росіян готують до завершення «спеціальної військової операції»?

glavcom.ua
«В Росії диктатура, маскована під демократію»
фото з відкритих джерел

Проведуть ще пару опитувань – і Путін...

«Київ доповів Євросоюзу: Геноцид русскіх в Україні завершено» - заголовок російської «Комсомольской правды».

Виглядає так, ніби вони декларують, що причини для «сво» (захист російськомовних і росіян) зникли, можна згортатись. Затія втратила сенс - оголосимо скорботу, поплачемо за «руськімі» в Україні і згорнемо лавочку.

Росіян готують до завершення «спеціальної військової операції»? фото 1

Все не так просто, звісно. Але виглядає на пробну кулю – таку само, як опитування росіян, чи згодяться вони з рішенням Путіна завершити «сво», навіть якщо доведеться залишити окуповані території України (таких несподівано цілих 34%).

Жовтень 2023: 76% росіян підтримують «дії російських Збройних сил в Україні».

Листопад 2023: 70% росіян підтримують «рішення Путіна, якби цим тижнем припинили військовий конфлікт з Україною».

На тлі знов актуалізованих заяв офіційних осіб РФ про переговори з Україною це, ймовірно, можна справді розцінювати як пошук виходу з глухого кута. І так, повернення окупованих теренів Україні дійсно буде зараз карним злочином - бо РФ вже ввела їх в склад держави. Але в Росії диктатура, маскована під демократію.

Проведуть ще пару подібних опитувань «чи підтримаєте ви рішення Путіна» з підтримкою понад 70%. І Путін «на вимогу народу ,котрий в нас носій всієї повноти влади» виведе регіони зі складу РФ. Через спеціальні перехідні положення, через додатки до законів і Конституції РФ... Не принципово. Головне, за потреби він зможе це зробити.

Але по суті стадія реальних торгів ще навіть не почалась.

Зверніть увагу на емоційну репліку: «Нет сомнений, что Киев вскоре попробует запретить даже думать на русском языке».

Після того, як Кадиров публічно обурився, що діти деяких чиновників вже «навіть думають російською» і це недопустимо... Такі репліки дійсно виглядають пікантно.

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Джерело
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Теги: війна росія путін

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Олексій Голобуцький

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