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Нардепка Безугла порівняла себе із закатованими українцями

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Нардепка Безугла порівняла себе із закатованими українцями
Мар'яна Безугла
фото: Мар'яна Безугла/Facebook

Нардепка також заявила, що вважає себе «білою вороною» серед колег 

Народна депутатка Мар’яна Безугла у останньому дописі в соцмережі Facebook порівняла себе із полоненими, які витримують місяці катувань.

«Почуття власної честі та гідності залежить від нас самих за любих обставин. Наші полонені витримують місяці катувань, наші військові витримують місяці бою, наші поранені відновлюються роками. Мої випробування – ніщо порівняно з ними. Коли на кону шанс реальних змін звичних практик і кулуарів, вважаю за честь бути «білою вороною» серед колег», – йдеться у публікації.

Нардепка Безугла порівняла себе із закатованими українцями фото 1

Нардепка також нагадала, що залишається на посаді та в комітеті, а рішення приймає тільки зала.

Ннардеп Вадим Івченко повідомив, що Комітет з питань безпеки, оборони та розвідки прийняв рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету. 6 січня у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про відкликання народної депутатки України Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. 

Нардепка Мар'яна Безугла емоційно відреагувала на рішення про намір свої колег відкликати її з посади заступниці голови Комітету з питань безпеки, оборони та розвідки та відмовилася визнавати його легітимність. «Я не здамся ніколи і жодний шантаж не заставить мене відступити від принципів, роботи, боротьби і правди», – написала нардепка.

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Теги: депутат військові Мар’яна Безугла

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