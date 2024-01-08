Нардепка Безугла порівняла себе із закатованими українцями

Нардепка також заявила, що вважає себе «білою вороною» серед колег

Народна депутатка Мар’яна Безугла у останньому дописі в соцмережі Facebook порівняла себе із полоненими, які витримують місяці катувань.

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«Почуття власної честі та гідності залежить від нас самих за любих обставин. Наші полонені витримують місяці катувань, наші військові витримують місяці бою, наші поранені відновлюються роками. Мої випробування – ніщо порівняно з ними. Коли на кону шанс реальних змін звичних практик і кулуарів, вважаю за честь бути «білою вороною» серед колег», – йдеться у публікації.

Нардепка також нагадала, що залишається на посаді та в комітеті, а рішення приймає тільки зала.

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Ннардеп Вадим Івченко повідомив, що Комітет з питань безпеки, оборони та розвідки прийняв рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету. 6 січня у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про відкликання народної депутатки України Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Нардепка Мар'яна Безугла емоційно відреагувала на рішення про намір свої колег відкликати її з посади заступниці голови Комітету з питань безпеки, оборони та розвідки та відмовилася визнавати його легітимність. «Я не здамся ніколи і жодний шантаж не заставить мене відступити від принципів, роботи, боротьби і правди», – написала нардепка.