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Колишня суперниця Трампа зізналася, за кого голосуватиме на виборах

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Колишня суперниця Трампа зізналася, за кого голосуватиме на виборах
Гейлі підтримала Трампа у боротьбі за Білий дім після того, як неодноразово називала його непридатним для цієї посади
фото: Reuters

Гейлі заявила, що Трамп «не був ідеальним», але президент Джо Байден «був катастрофою»

Колишня суперниця Дональда Трампа на праймеріз Республіканської партії Ніккі Гейлі закликала підтримати свого однопартійця на президентських виборах. Про це пише CNN.

Гейлі, яка під час попереднього президентства Трампа була послом США в ООН, заявила, що Трамп «не був ідеальним» щодо важливої для неї політики, але президент Джо Байден «був катастрофою».

«Тож я буду голосувати за Трампа», – сказала вона.

Разом з тим вона звернулась до виборців, які підтримували її під час праймеріз, і подякувала їм. Вона також закликала Трампа звернутися до цих виборців.

«Трамп був би розумним, якби звернувся до мільйонів людей, котрі голосували за мене і продовжують мене підтримувати, а не припускав, що вони просто збираються бути з ним. І я щиро сподіваюся, що він це зробить», – сказала Гейлі.

Колишня губернаторка Південної Кароліни підтримала Дональда Трампа у боротьбі за Білий дім після того, як неодноразово називала його непридатним для цієї посади під час їх гострої боротьби за висунення від Республіканської партії на початку цього року. Гейлі заявила про підтримку експрезидента, незважаючи на різкі та принизливі напади Трампа на неї протягом усієї кампанії

Нагадаємо, 5 березня Гейлі офіційно оголосила про завершення президентської кампанії.

Як повідомлялося, колишній президент США Дональд Трамп випереджає діючого президента Джо Байдена у п'яти з шести ключових американських штатах, де немає явної переваги прихильників Демократичної чи Республіканської партій і які часто визначають долю виборів.

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Теги: США Дональд Трамп вибори у США президент

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