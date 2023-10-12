«Усе це буде після перемоги». Віталій Кім розповів, чи збирається йти у президенти

Кім поділився, що на початку повномасштабного вторгнення Росії брав приклад з мужності та стійкості Зеленського

Очільник Миколаєва: «Багато було питань що далі»

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заінтригував роздумами про своє президентство. Нині він думає винятково про перемогу у війні, заявив популярний чиновник на зустрічі зі студентами КНУ ім. Тараса Шевченка. Про це повідомляє кореспондентка «Главкома».

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Кім зауважив, що про посаду президента не думав, адже наразі всі сили спрямовує на перемогу України разом у співпраці з главою держави Володимиром Зеленським. «Багато було питань що далі – усе це буде після перемоги. Я працюю на перемогу, для мене немає ніяких інших завдань і це неможливо. Я в команді президента, я без нього нічого робити не буду – ні проти нього, ні без нього», – розповів очільник Миколаївщини.

Голова Миколаївської ОВА додав, що на початку повномасштабного вторгнення Росії брав приклад з мужності та стійкості Зеленського, який не виїхав за кордон, а залишився в Україні.

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Віталій Кім очолює Миколаївщину з 2020 року. Раніше був підприємцем. 2019 року він очолив у Миколаєві передвиборчий штаб партії «Слуга народу». В інтерв'ю чиновник часто наголошував, що якби не президент Володимир Зеленський, то не пішов би у політику. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім набув неабиякої популярності в соціальних мережах через свою харизму, оптимізм та впевненість. Українці неабияк полюбили його звернення, які починалися зі слів «Доброго вечора, ми з України».

Нагадаємо, Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін.