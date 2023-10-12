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«Усе це буде після перемоги». Віталій Кім розповів, чи збирається йти у президенти

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Усе це буде після перемоги». Віталій Кім розповів, чи збирається йти у президенти
Кім поділився, що на початку повномасштабного вторгнення Росії брав приклад з мужності та стійкості Зеленського
фото: КНУ ім. Тараса Шевченка

Очільник Миколаєва: «Багато було питань що далі»

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заінтригував роздумами про своє президентство. Нині він думає винятково про перемогу у війні, заявив популярний чиновник на зустрічі зі студентами КНУ ім. Тараса Шевченка. Про це повідомляє кореспондентка «Главкома»

Кім зауважив, що про посаду президента не думав, адже наразі всі сили спрямовує на перемогу України разом у співпраці з главою держави Володимиром Зеленським. «Багато було питань що далі – усе це буде після перемоги. Я працюю на перемогу, для мене немає ніяких інших завдань і це неможливо. Я в команді президента, я без нього нічого робити не буду  – ні проти нього, ні без нього», – розповів очільник Миколаївщини.

Голова Миколаївської ОВА додав, що на початку повномасштабного вторгнення Росії брав приклад з мужності та стійкості Зеленського, який не виїхав за кордон, а залишився в Україні.

Віталій Кім очолює Миколаївщину з 2020 року. Раніше був підприємцем. 2019 року він очолив у Миколаєві передвиборчий штаб партії «Слуга народу». В інтерв'ю чиновник часто наголошував, що якби не президент Володимир Зеленський, то не пішов би у політику. 

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім набув неабиякої популярності в соціальних мережах через свою харизму, оптимізм та впевненість. Українці неабияк полюбили його звернення, які починалися зі слів «Доброго вечора, ми з України».

Нагадаємо, Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін.

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Теги: Миколаїв президент Віталій Кім

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