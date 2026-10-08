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Військовій Чорновол знову продовжено строк подання документів для реєстрації нардепкою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Військовій Чорновол знову продовжено строк подання документів для реєстрації нардепкою
Тетяна Чорновол є військовослужбовицею
фото: Тетяна Чорновол/Facebook, з відкритих джерел

Комісія встановила строк подання Чорновол до ЦВК документів

Центральна виборча комісія продовжила ще на рік строк подання Тетяною Чорновол документів для її реєстрації народною депутаткою України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦВК.

«Як відомо, 9 жовтня 2025 року Комісія встановила строк подання Тетяні Чорновол, визнаній обраною народною депутаткою України на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, до ЦВК документів, необхідних для її реєстрації народною депутаткою України, до 6 жовтня 2026 року включно», – йдеться у повідомленні.

Військовій Чорновол знову продовжено строк подання документів для реєстрації нардепкою фото 1
фото: Тетяна Чорновол/Facebook

ЦВК пояснила, що 8 жовтня надійшла заява Тетяни Чорновол про наявність поважних причин, що перешкоджають їй подати зазначені документи, та з проханням продовжити такий строк на один рік у зв’язку із необхідністю завершення нею як військовослужбовцем виконання завдань в інтересах оборони України.

«Комісія розглянула заяву та відповідно до законодавства визнала зазначені в ній причини поважними й встановила строк подання Тетяною Чорновол необхідних для реєстрації народною депутаткою документів до 6 жовтня 2027 року включно», – додається у заяві.

Нагадаємо, минулого року 9 жовтня Центральна виборча комісія продовжила на рік строк подання Тетяною Чорновол документів для її реєстрації народною депутаткою України.

Зауважимо, наразі Чорновол діюча військовослужбовиця, з 24 лютого 2022 року воювала на передовій у складі 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

Раніше військова Тетяна Чорновол, відома завдяки резонансним розслідуванням корупційних схем режиму експрезидента Віктора Януковича та акціям на Майдані під час Революції гідності, розповіла, що її діти мали психологічно не просте дитинство, адже росли без батька та «відчували образу за обріхування і паплюження їхньої матері».

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Теги: Тетяна Чорновол Верховна Рада ЦВК

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