Віталій Кім розповів про долю знищеної будівлі Миколаївської ОДА, де загинуло 38 осіб

Очільник Миколаївщини: «У тому місці можна зробити меморіал чи умовно Hilton і хай заробляє гроші, сплачує податки»

Зруйнована російською ракетою будівля Миколаївської обласної держадміністрації не підлягає відновленню, тож на її місці може зʼявитися меморіал або ж бізнес-підприємство. Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім на зустрічі зі студентами КНУ ім. Тараса Шевченка, повідомляє кореспондентка «Главкома».

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Кім наголосив, що наразі не бачить потреби у витраті коштів на знесення ОДА чи побудову нової держадміністрації. «Планується знести цю будівлю, але не хочеться зараз витрачати кошти на це. Я думаю, що нова будівля буде не в тому місці й набагато меншою, а також набагато сучаснішою. Це не є історичною будівлею – відбудовувати немає сенсу. Буде менше, просторіше, сучасніше», – зауважив очільник Миколаївщини.

«У тому місці можна зробити меморіал чи умовно Hilton і хай заробляє гроші, сплачує податки. Зараз я не хочу витрачати гроші, щоб зносити цю будівлю й будувати собі нову. Це буде потім і, можливо, не за державні кошти – на що я дуже сподіваюся», – додав голова Миколаївської ОВА.

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Також Кім розповів, що дуже шкодує про відео, яке виклав у соцмережах вранці після обстрілу російськими окупантами будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації. Безжурний очільник Миколаївщини записав звернення, у якому іронізував над собою і зазначав, що жертв на той момент немає – шукають зниклих безвісти.

«Розвалили пів будівлі, до кабінету потрапили до мене, сволоти, весь запас айкосів втратив», – сказав Кім після ранкового ракетного удару 29 березня минулого року по ОДА. На момент запису цього відео відомостей про загиблих ще не було. Згодом стало відомо про 38 осіб, убитих російською ракетою.

Нагадаємо, російські війська 29 березня 2022 року обстріляли Миколаїв і зруйнували будівлю обласної держадміністрації, пробивши її наскрізь.