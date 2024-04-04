Заяви Безуглої на вихід із фракції «Слуги народу» в апараті Ради немає – Стефанчук

У січні «Слуги народу» відмовилися вносити на розгляд постанову про звільнення Безуглої

Руслан Стефанчук: «Станом на зараз заяви Мар'яни Володимирівни Безуглої про вихід із фракції в апараті Верховної Ради не існує»

До апарату Верховної Ради не надходила заява нардепа Мар’яни Безуглої про вихід із фракції партії «Слуга народу». Про це повідомив спікер ВР, депутат від «Слуги народу» Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону.

«Наскільки я поінформований, станом на зараз заяви Мар'яни Володимирівни Безуглої про вихід із фракції (Слуга народу. – «Главком».) в апараті Верховної Ради не існує», – сказав Стефанчук.

Він зазначив, що цілісність парламенту, фракцій є передумовою для нормального функціонування держави.

Нагадаємо, у січні народні депутати зареєстрували в Раді проєкт постанови №10391 про відкликання Безуглої з посади заступниці голови Комітету парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Верховна Рада вже декілька разів не змогла розпочати розгляд відповідного питання через відсутність депутатської підтримки.

10 січня, представники «Слуги народу» відмовилися вносити на розгляд постанову про звільнення з посади заступника голови парламентського комітету скандальної Мар’яни Безуглої.

11 січня Безугла заявила, що вирішила вийти зі складу фракції та партії «Слуга народу». Голова відповідної політсили Олена Шуляк підкреслила, що підпише заяву колеги про вихід зі складу партії «Слуга народу», як тільки така надійде.

До відома, в інтерв’ю «Главкому» голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк розповіла, народна депутатка Мар’яна Безугла є мажоритарною депутаткою, яка обрана від столичної Оболоні, тому для позбавлення депутатства потрібна її заява.

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