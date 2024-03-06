Стефанчук заявив, що зараз у Раді історично мінімальна кількість депутатів

Скорочення кількості депутатів пов'язане з низкою подій, які відбулися в парламенті

Станом на 6 березня 2024 року в українському парламенті історично мінімальна кількість народних депутатів. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону.

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«Зараз в Україні історично мінімальна кількість народних депутатів – 401», – зазначив він.

За словами Стефанчука, це пов'язано з низкою подій, які відбулися в парламенті, насамперед із тим, що «дуже багатьох зрадників України було позбавлено депутатських мандатів, а деякі колеги склали мандат».

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«Фактично сьогодні у мене на розгляді тільки одна заява народного депутата, який за станом здоров'я просить скласти мандат», – додав голова Верховної Ради.

Спікер наголосив, що наразі насамперед треба думати про єдність в парламенті, «тому що скільки б не було депутатів у єдиному законодавчому органі, без єдності та спільного підходу до питань, які об'єднують державу, не зможемо нічого зробити».

«Я дуже хочу, щоб політичні якісь речі, політичні міжусобиці залишили для мирного часу. Парламент завжди був місцем для дискусії, але в період війни мені здається, що парламент повинен стати майданчиком єдності та демонстрації єдності усьому суспільству», – наголосив Стефанчук.

Нагадаємо, народні депутати перенесли засідання Верховної Ради, які мали відбутися цього тижня. Йдеться про 6, 7 та 8 березня. Офіційна причина – треба сформулювати звіт для конгресу США.

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