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Зеленський обговорив із президентом Латвії співпрацю у сфері дронів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський обговорив із президентом Латвії співпрацю у сфері дронів
Зеленський подякував Латвії за нещодавнє рішення щодо додаткового внеску до програми PURL
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський: Скоординували наші позиції в контексті саміту НАТО та інших контактів на рівні партнерів

Сьогодні, 26 червня, український лідер Володимир Зеленський провів розмову з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Обговорили з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом співпрацю в межах Drone Deal. Пан президент відзначив роботу нашої команди фахівців у Латвії. Цінуємо це й завжди готові допомагати нашим друзям експертизою у захисті та перевіреним війною обладнанням», – наголосив глава України.

Зеленський подякував Латвії за нещодавнє рішення щодо додаткового внеску до програми PURL. «Це дуже важливо для нас: кожен внесок означає більше врятованих життів від російських атак. Розраховуємо також на співпрацю та реалізацію спільних проєктів у межах SAFE», – додав він.

«Едгарс привітав Україну з відкриттям першого переговорного кластера. Позиція Латвії чітка й принципова: відкриття решти кластерів має бути максимально швидким, і ми сподіваємося, що й інші партнери будуть так само принциповими. Скоординували наші позиції в контексті саміту НАТО та інших контактів на рівні партнерів. Дякую!», – підсумував Зеленський.

До слова, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Латвії Райвісом Мелнісом, який прибув до України з першим закордонним візитом після призначення на посаду. Під час переговорів сторони обговорили реалізацію формату Drone Deal, який був підписаний між Україною та Латвією.

За словами Зеленського, співпраця дозволить не лише розвивати спільні проєкти у сфері безпілотних технологій, а й ділитися українським досвідом захисту повітряного простору. Президент наголосив, що Україна готова допомагати партнерам, які підтримують її від початку російської агресії, та подякував Латвії за послідовну підтримку.

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Теги: Латвія Володимир Зеленський

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