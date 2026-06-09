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Зеленський анонсував важливі рішення ЄС щодо України вже цього літа

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський анонсував важливі рішення ЄС щодо України вже цього літа
Зеленський заявив про відсутність перепон для переговорів з ЄС
скріншот з відео

Президент заявив, що Київ виконав усі умови для нового етапу переговорів про вступ до Євросоюзу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього літа очікує на важливі політичні рішення Європейського Союзу щодо подальшого просування України на шляху до членства. Про це повідомдяє «Главком» з посиланням на спільну пресконференцію президента України та Естонії

За словами Зеленського, Україна виконала всі необхідні умови для відкриття шести переговорних кластерів у межах перемовин про вступ до ЄС.

Президент висловив сподівання, що найближчі зустрічі європейських лідерів дозволять досягти прогресу в цьому питанні.

«Жодних перепон немає, і важливо, щоб цей прогрес був, щоб кластери були відкриті і щоб росіяни теж бачили. Бачили, що Європа виконує обіцянки та не здає своїх європейських інтересів», – наголосив Зеленський.

Глава держави також закликав Європейський Союз посилити санкційний тиск на Росію. Зокрема, він висловився за якнайшвидше ухвалення 21-го пакета санкцій.

За словами президента, нові обмеження мають бути спрямовані насамперед проти російського «тіньового флоту», який використовується для обходу міжнародних санкцій.

Зеленський також наголосив, що найближчі місяці можуть стати визначальними для подальшого розвитку подій навколо України та Європи.

«Червень і липень цього року можуть визначити дуже багато», – заявив президент, маючи на увазі майбутні саміти Європейського Союзу, Групи семи та НАТО.

За його словами, першочерговим завданням залишається посилення дипломатичного тиску на Росію, щоб у Кремлі не розраховували отримати додаткові переваги від продовження війни.

Президент також заявив, що українські сили зберігають стійкі позиції на фронті, тоді як Росія щомісяця втрачає понад 30 тис. військових убитими та важко пораненими.

Окремо Зеленський відзначив ефективність українських ударів по російській логістиці, нафтопереробній галузі та військовому виробництву. За його словами, у тимчасово окупованому Криму та низці регіонів РФ уже спостерігаються проблеми із забезпеченням пальним та зв'язком.

«Російський бюджет стагнує. Треба тиснути далі і вивезти РФ на дипломатичний трек», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, президент Естонії Алар Каріс закликав Європейський Союз прискорити переговорний процес щодо вступу України та вже цього літа відкрити всі переговорні кластери. За його словами, для такого рішення більше немає жодних перепон.

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Теги: Естонія Володимир Зеленський

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